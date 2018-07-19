TÜRSAB: Rus turistin Türkiye ilgisi festivalle katlanacak

RUSYA'NIN başkenti Moskova’da bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan “Türkiye Festivali”ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya: “Rusya, bizim en önemli iki ana pazarımızdan biri konumunda bulunuyor. Moskova’da bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ‘Türkiye Festivali’, ülkemize olan Rus turist ilgisini çok daha yüksek seviyeye taşıyacaktır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda, TÜRSAB, TTYD, TUREB, TÜROB, AKTOB, Valilikler, Belediyeler, Kalkınma Ajanslarının katkıları ve özel sektörün katılımıyla organize edilen Türkiye Festivali’nin ikincisi, 10-12 Ağustos 2018 tarihlerinde Moskova’da gerçekleştirilecek.

Moskova’nın en önemli çekim merkezlerinden biri olan Krasnaya Presnya Parkı’nda düzenlenecek olan etkinliğe rekor sayıda katılımcı beklendiğinin altını çizen TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Türkiye Festivali etkinliği geçtiğimiz yıl çok başarılı olmuş ve 153 bin ziyaretçi sayısına ulaşmıştı. Bu yıl katılımcı sayısının çok daha yüksek seviyeye çıkmasını ve rekor kırmasını bekliyoruz. Sadece festivalde değil aynı zamanda Rusya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısında da rekor seviyelere ulaşacağız. İlk 5 aylık dönem sonunda Türkiye’ye gelen Rus turist sayısında yüzde 50 artış yakaladık. Yıl sonunda 6 milyon Rus misafir ağırlamış olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye gelmemiş milyonlarca Rus turist var

“Türkiye Festivali”nin henüz ülkemize gelme olanağı bulamamış Rus vatandaşlarına Türkiye’yi tanıtmak için önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rusya’dan yılda 40 milyon kişi tatil amaçlı olarak yurtdışına çıkıyor. Pasaport alan Rus vatandaşlarının sayısı da her yıl yüzde 20 oranında artış gösteriyor. Türkiye Rus vatandaşları için en önemli yurtdışı tatil destinasyonu olsa da henüz Türkiye’yi görme şansı yakalayamamış milyonlarca Rus bulunuyor. Denizimizi, plajlarımızı, Moskova’ya taşıyamasak da ‘Türkiye Festivali’ ile kültürel değerlerimizi ve sahip olduğumuz gastronomik zenginliği Moskova’da Rus dostlarımızla paylaşıyor olmak çok önemli.”