TÜRSAB Online devreye girdi

TÜRSAB’ın Dijitalleşme Projesi kapsamında geliştirilen TÜRSAB Online; Birliğimiz ile Turist Rehberleri Birliği (TUREB) arasında imzalanan iş birliği protokolü sonucunda, seyahat acentaları ve turist rehberlerini bir araya getirmek amacıyla geliştirilen bir dijital platform ile hayata geçti

TÜRSAB Online devreye girdi
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TÜRSAB Online projesinin ilk aşaması olan acenta – rehber platformu; TUREB sistemleri ile entegre çalışacak olup, rehber arayışında olan TÜRSAB’a kayıtlı seyahat acentalarının tur ilanlarını, ihtiyaç duyulan bölgede yetkili ve yabancı dile sahip TUREB’e kayıtlı rehberlere ulaştırarak, her iki tarafın da anlaşma süreçlerini online yürütebilmelerini ve yapılacak anlaşmaların ‘Online Sözleşme’ ile koruma altına alınmasını sağlayacaktır. Bu sayede tur düzenleyen acentalarımız ile iş arayan rehberler arasındaki köprüyü, çağın gerekleri doğrultusunda kurmakta etkin rol üstlenerek aynı zamanda kaçak acentacılık ve kaçak tur rehberliği gibi sorunların çözümüne de katkı sağlayacak.

1618 sayılı Türkiye Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Biriği Kanunu ile 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu çerçevesinde belirtilen hak ve yetkilerin taraflarca daha etkin kullanımı amaçlı oluşturulan TÜRSAB Online, bu özelliği ile seyahat acentalarımız ve turist rehberleri arasındaki istihdama da katkı sağlayarak turizm sektöründe önemli bir atılımın öncüsü olacak.

Aynı zamanda belirtilen kanunlar hükmünden hareketle, taraflarca ortak denetimlerin yapılabilmesi de turizm sektöründe hedeflenen istikrarlı gelişim adına atılabilecek sağlam adımlar için uygun bir zemin olarak kullanılacak.

Acentelerden ve rehberlerde aşağıdaki linke tıklayıp, kayıt formunu doldurarak TÜRSAB Online hesaplarını oluşturmaları istendi. 

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