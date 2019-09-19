'TÜRSAB kötü emellere alet ediliyor'

Ceren ŞAHİN

KAÇAK turlara karşı mücadele etme şiarı olan TÜRSAB’da neler oluyor? Alanya’da önceki gün çekilen bir video bomba etkisi yarattı. Çekilen videoda Kleopatra Plajı’na müşteri getiren 07 AAF 884 plakalı beyaz bir araç görüntülenirken, aracın TÜRSAB’a ait olduğu iddiaları ise ortalığı karıştırdı. Araç sürücüsünün de bizzat TÜRSAB çalışanı olduğu ileri sürüldü.

‘HAKSIZ REKABETE YOL AÇIYORLAR’

Videoyu çeken Aytur Turizm A.Ş. İşletme Müdürü Ergun Ulu, Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada “2-3 aydır müşteri getirip götürüyorlardı. Lakin aracın TÜRSAB’a ait olduğunu bilmiyorduk. Öğrenince biz de şaşırdık. Bizim bütün araçlarımızın D2 belgeleri mevcuttur. Haybil Turizm (TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Bilal Korkmaz'a ait seyahat acentesi) ise devleti ve kurumumuzu zarara uğratacak şekilde bir davranış içerisine girmiştir. Haksız rekabete yol açmaktadır. Kaçakla mücadele etmekle mükellef olan TÜRSAB kötü emellere alet edilmektedir. TÜRSAB üyesi olarak muzdaribiz. Bütün paraşütçüler konuya şahittir ve durumun mağdurudur” ifadelerini kullandı.

‘GENEL MERKEZE BİLDİRDİK’

TÜRSAB Alanya BTK Başkan Adayı Kerim Yılmaz ise “Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) bünyesinde acentelerden sorumlu grup başkanıyım, aynı zamanda meclis üyesiyim. Bu görüntüler bizi şaşırtmadı. Zira daha önce de buna benzer duyumlar almıştık. Bilal Korkmaz’a ait Haybil Turizm'in Kleopatra Plajı’na kaçak olarak müşteri getirdiğine dair söylentiler söz konusuydu. Bizler de gözlemliyorduk. Görüntülerde kullanılan araç TÜRSAB’ın kirasını ödediği araçtır. Aracı kullanan şahıs da bizzat TÜRSAB’ın çalışanıdır. Durumu TÜRSAB Genel Merkezi’ne bildirdik. ALTSO’da bulunduğumuz mevcut pozisyonumuz gereği kaçak turlarla mücadele bizim asli görevimiz. Bu doğrultuda da genel merkeze yazılı olarak, belgeleriyle birlikte bildiklerimizi ilettik" dedi.

Egzotik Turizm sahibi Cengiz Topçu da iddiaları değerlendirdi. Topçu “Bir acenteci olarak böylesi bir durum var ise çok yanlış. Düzeltilmesi ve üzerine gidilmesi gerekir. TÜRSAB’ın da bu konuda ivedilikle açıklaması yapması lazım gelir. Acenteci arkadaşların kafasında oluşan soru işaretleri giderilmelidir. Kaçakla mücadele eden bir kurumun, böylesi bir olayda adının geçmesi bile üzücüdür. Konuya ilişkin yetkilileri göreve davet ediyorum” şeklinde konuştu.

‘BU OLAY DOĞRUYSA VAHİM’

Caligo Apart Otel sahibi, acentacı ve TÜRSAB eski Başkanı Suat Çavuşoğlu, durumu değerlendirerek, “Eğer böyle bir durum varsa vahimdir. Böyle bir şey varsa bunu kınıyoruz. TÜRSAB’ın elindeki olanaklar ne TÜRSAB Başkanına ne de yönetim kuruluna peşkeş çekilemez. Buna izin vermeyiz. Bu asla yapılmaması gerek bir şey. Ben 14 yıl TÜRSAB’ta görev yaptım hiçbir şekilde TÜRSAB’ın varlıklarını kendi şahsi işlerim için kullanmadım ve izin vermedim. Eğer bu durum yapılmış ise, TÜRSAB Genel Merkezi yaptırım uygulamalıdır. Bu kabullenemeyeceğimiz bir olay" dedi.