TÜRSAB İhtisas Başkanlıkları açıklandı

03.06.2018 tarihinde yürürlüğe giren 30440 Sayılı “Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği” gereği, TÜRSAB tarafından İhtisas Birim Başkanlıkları oluşturularak açıklandı

TÜRSAB İhtisas Başkanlıkları açıklandı
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TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İhtisas Başkanlıklarımıza, sektör için yapacakları çalışmalarında başarılar dilerim. Sektörümüze ve Birliğimize hayırlı olsun" dedi.

TÜRSAB İhtisas Birimlerinin Başkanları şu isimlerden oluştu:

Incomıng Turizmi İhtisas Başkanlığı: Hamit Kuk - Passo Turizm

Dış Turizm İhtisas Başkanlığı: Cem Polatoğlu - Tur Andiamo

İç Turizm İhtisas Başkanlığı: A. Mete Vardar - Jolly Internatıonal Tours

Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı: Taşkın Arık- Global Asya

Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı: Faruk Pekin - Fest Travel

Doğa, Gençlik, Spor ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanlığı: Ayfer Kuralay - Geos 34 Turiz

M.I.C.E. Turizmi İhtisas Başkanlığı: Korkmaz Çelebi - Paradigma Turizm

Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı: Tayfun Gümüş - Turamco Turizm

Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı: Ömer Kartın - Alakart Turizm

Av Turizmi İhtisas Başkanlığı: Kaan Karakaya - Gobi Turizm

Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı: Gürkan Akün - Xp Turizm

Havayolu Bilet Satış İhtisas Başkanlığı: Numan Olcar - Olcar Turizm

Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı: Melek Gözübüyük - CTC Uluslararası Turizm

Hac-Umre İhtisas Başkanlığı: Harun Yurdakul - Sıla Turizm

Yat Turizmi İhtisas Başkanlığı: Gündüz Nalbantoğlu -Gündüz Turizm

TOAR İhtisas Başkanlığı (Tüketici, Otel, Acenta, Rehber İlişkileri): İbrahim Tanrıverdi - Arnika Turizm

Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:33
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