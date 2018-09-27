TÜRSAB İhtisas Başkanlıkları açıklandı

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İhtisas Başkanlıklarımıza, sektör için yapacakları çalışmalarında başarılar dilerim. Sektörümüze ve Birliğimize hayırlı olsun" dedi.
TÜRSAB İhtisas Birimlerinin Başkanları şu isimlerden oluştu:
Incomıng Turizmi İhtisas Başkanlığı: Hamit Kuk - Passo Turizm
Dış Turizm İhtisas Başkanlığı: Cem Polatoğlu - Tur Andiamo
İç Turizm İhtisas Başkanlığı: A. Mete Vardar - Jolly Internatıonal Tours
Karayolu Ulaştırma, Taşımacılık ve Araç Kiralama İhtisas Başkanlığı: Taşkın Arık- Global Asya
Kültür Turizmi İhtisas Başkanlığı: Faruk Pekin - Fest Travel
Doğa, Gençlik, Spor ve Alternatif Turizm İhtisas Başkanlığı: Ayfer Kuralay - Geos 34 Turiz
M.I.C.E. Turizmi İhtisas Başkanlığı: Korkmaz Çelebi - Paradigma Turizm
Sağlık Turizmi İhtisas Başkanlığı: Tayfun Gümüş - Turamco Turizm
Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı: Ömer Kartın - Alakart Turizm
Av Turizmi İhtisas Başkanlığı: Kaan Karakaya - Gobi Turizm
Engelsiz Turizm İhtisas Başkanlığı: Gürkan Akün - Xp Turizm
Havayolu Bilet Satış İhtisas Başkanlığı: Numan Olcar - Olcar Turizm
Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanlığı: Melek Gözübüyük - CTC Uluslararası Turizm
Hac-Umre İhtisas Başkanlığı: Harun Yurdakul - Sıla Turizm
Yat Turizmi İhtisas Başkanlığı: Gündüz Nalbantoğlu -Gündüz Turizm
TOAR İhtisas Başkanlığı (Tüketici, Otel, Acenta, Rehber İlişkileri): İbrahim Tanrıverdi - Arnika TurizmGüncelleme Tarihi: 27 Eylül 2018, 11:33