TÜRSAB 325 milyar dolarlık dev pazara odaklandı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, TRT Haber'de turizmde yeni hedefleri değerlendirdi. Bağlıkaya, önümüzdeki dönemde Yeni Ekonomi Programında da yer alan Uzakdoğu pazarlarında etkin faaliyet yürüteceklerini söyledi. Turizmde bir taraftan sezonun uzatılması için çalışmalar yapılırken bir taraftan da yeni pazarlara odaklanıldığını ifade eden Bağlıkaya, 2017'de turizm harcamaları 325 milyar dolara ulaşan Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Çin gibi pazarlarda etkin olmanın öneminin farkında olduklarını söyledi. Bu bölgelerden gelen turistlerin çok yüksek segmentte yer aldıklarını ifade eden Bağlıkaya " Bu pazarlarda etkinliğimizi artırmak için farklı çalışmalar yapıyoruz. Ekim'in ilk haftası Hindistan'ın 6 şehrinde birtakım organizasyonlar farkındalık yaratacağız. Hindistan pazarında faaliyet gösteren tur operatörleriyle Türkiye'den 20 turizm firması iştirak edecek." dedi. Bağlıkaya, Kasım ayında da Hintli düğün planlamacılarının İstanbul’a geleceğini söyledi.

China Southern Airlines hafta 3 kez seferlere başlıyor

Çin'le ilgili çalışmalarından da bahseden Bağlıkaya, Çin'de 2018'in "Türkiye yılı" olarak ilan edildiğini söyledi. Bu kapsamda Türkiye'nin zenginliklerini Çinlilerle paylaşma imkanı bulduklarını ifade Bağlıkaya " Bu çerçevede Türkiye ile ilgili farkındalık, Türk yemekleri, ürünleri, Türkiye ile ilgili tanıtım faaliyetleri yoğun şekilde geçekleştirildi" diye konuştu.Türkiye'nin Uzak Doğu ülkeleriyle bu zamana kadar turizm ilişkilerinin önündeki tek sıkıntının ulaşım olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, bu uzaklıktaki destinasyonlarda uçuş sıklığının çok önem taşıdığının altını çizdi. Bağlıkaya, 29 Ekim'de yeni havalimanının açılmasıyla uçuş kapasitesinin artacağını, China Southern Airlines'ın 20 Aralık'tan itibaren haftada 3 kez seferlere başlayacağını ifade etti.