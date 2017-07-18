TÜROFED turizmi değerlendirdi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2017 yılının ocak-mayıs döneminde, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,55 artış göstererek 8 milyon 762 bin 509 oldu. Türkiye genelinin ve önemli turizm merkezlerinin ilk 6 aydaki ziyaretçi performansını değerlendiren bir açıklama yapan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, şunları söyledi: "Önemli turizm merkezlerimizi ele aldığımızda İstanbul’da 2016 yılının şubat ayında başlayan düşüşün devam ettiğini görüyoruz. 2015 yılı ile 2016 yılı ocak-aralık rakamları karşılaştırıldığında 2016 yılında yaklaşık yüzde 19 oranında azalma meydana gelmiştir. Bu senenin ilk altı aylık rakamları incelendiğinde geçen seneye göre yüzde 5 oranında düşüş ile gerilemenin devam ettiği görülmektedir. Bu yılı, 2015 yılı rakamları ile karşılaştırdığımızda bu düşüş yüzde 23’ü bulmuştur. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Cezayir, Ürdün, Lübnan, Suriye, Tunus, Mısır, Fas, Libya, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Filistin, Umman ve Sudan’ın oluşturduğu Arap ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sayısı ise geçen seneye göre yüzde 47 artmıştır. Ayrıca gelen yabancı ziyaretçiler içerisindeki payı yüzde 57 oranında artarak yüzde 23’e yükselmiştir.

'ALMANYA HAZİRANDA UMUT VERDİ'

Antalya’nın ilk 6 aylık rakamları incelendiğinde ise geçen yıla göre yüzde 55 oranında artış yaşandığı görülüyor. Yaz sezonunun başlamasıyla Rusya, Ukrayna ve Belarus’tan gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki yüksek artış bu rakamın oluşmasına neden olmuştur. Yalnız bu yılın rakamlarının 2015 yılının rakamlarının yüzde 17,6 oranında gerisinde olduğu unutulmamalıdır. Birinci kaynak pazarımız olan Almanya’dan gelen ziyaretçi sayısındaki ilk 6 aylık kümülatif rakamda geçen seneye göre düşüş yaşanmasına rağmen geçen yıl haziran ayında gerçekleşen rakamı bu yıl yakalamış olmamız ilerleyen dönemler için umut vericidir."

'TURİST ARTIYOR AMA GELİR DÜŞÜYOR'

Turist sayısında toparlanma yaşanmasına rağmen turizm gelirlerindeki düşüşün sürdüğüne işaret eden Osman Ayık, "Turizm gelirimiz 3,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşerek geçen yıla göre yüzde 17 oranında düşüş gösterdi. 2017 yılının ilk üç ayındaki turizm gelirimiz ise 2015 yılının yüzde 31 oranında gerisinde kalmıştır" verilerini paylaştı. "Bilindiği gibi turizm sektör olarak yegane yerinde ihracat yaptığımız sektördür. Bu anlamda hizmet ihracatında dışarıdan en çok döviz kazandıran ekonomik faaliyet alanıdır" diyen Ayık, "Turizm gelirindeki düşüşe rağmen ilk çeyrekte oluşan dış ticaret açığını karşılama oranı yaklaşık yüzde 27 olarak gerçekleşmiştir. Bu dış ticaret açığını karşılama oranının yılın geri kalan döneminde yükseleceğini inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

SEKTÖRÜN SORUNLARI NELER?

Sektörün çok sayıda sorunla karşı karşıya olduğunun altını çizen Osman Ayık, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu sorunları çeşitli mecralarda dile getirdik, gelirlerdeki düşüş, maliyetlerin artması, belediyelerin ve Maliye Bakanlığı’nın talep ettiği vergiler, turizm sektörü için açıklanan desteklerin yetersiz ve işlevsiz olması, kredi desteği, tanıtım alanında daha etkin olunması ihtiyacı, imaj, güvenlik algısı, günübirlik evler ve anlık kimlik bildirim uygulamasındaki belirsizlikler, kalifiye personel sıkıntısı gibi uzayıp gidiyor. Bunların yanı sıra, Türkiye geneli açısından baktığımızda İstanbul, Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerindeki yatak arzındaki artış ve arz-talep dengesindeki bozulma en büyük sorunların başındadır. Ayrıca online pazarlamanın payı artarak tüm dünyada büyümektedir. Bu nedenle, Türk vatandaşlarının Booking.com aracılığıyla Türkiye’de bulunan otellere ulaşamaması iç pazarı olumsuz olarak etkilemekte, bundan en büyük zararı da küçük ve orta boy işletmeler ile münferit pazarlama yapan tesisler görmektedir.

İKİNCİ YARIDAN BEKLENTİLER NELER?

2017’nin ikinci yarısında Rusya pazarı, eski Doğu Blok ülkeleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden gelen talepteki artış ile başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Orta Avrupa pazarında ise son dakika satışlarının artarak devam etmesini bekliyoruz. Sonuç olarak, sayısal anlamda 2016’dan daha iyi bir sezon geçireceğiz. Ancak toplamda 2015 rakamlarına ulaşılabilmesi açısından Avrupa pazarındaki genel seyrin belirleyici olacağına inanıyoruz.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK AVANTAJI'

Yılın başındaki beklentimiz gibi 2017 yılı, 2016 yılına göre ülkemizin tüm bölgeleri için rakamsal anlamda daha iyi bir yıl olacaktır. Bu yıl, en hızlı toparlanmayı kıyı bölgelerinde yaşıyoruz. Özellikle Rusya Federasyonu’ndan gelen yoğun talep bu artışta en büyük faktördür. Avrupa pazarında son dakika satışları da ayrıca belirleyici olacaktır. Bu kapsamda, kapasite kullanımının azami düzeye ulaşması amacıyla sektörümüz kaliteden ödün vermeden fedakarlık yaparak gerektiğinde fiyat taviziyle bu rakamların oluşmasına en büyük katkıyı sağlamıştır. Türkiye’nin en büyük avantajı rekabet ettiğimiz ülkelere kıyasla iyi bir fiyat-hizmet performansının varlığı, bütün olumsuz şartlara rağmen hizmet kalitesinden ödün vermememiz, yarışılmaz misafirperverliğimiz ve büyük tur operatörleriyle uzun yıllara dayalı olan ilişkilerimizdir. Bu sahip olduğumuz avantajlar ülke turizmimizin toparlanma sürecinde önemli rol oynayacaktır."

