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TÜROFED'de yeni başkan Sururi Çorabatır

Türkiye'nin konaklama sektöründe en büyük çatı kuruluşu olan Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) 6'ncı Olağan Genel Kurulu Antalya'da yapıldı. Tek liste ile seçime gidilen genel kurumda Sururi Çorabatır TÜROFED'in yeni başkanı seçildi.

TURİZM 21.12.2019, 15:58
TÜROFED'de yeni başkan Sururi Çorabatır
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TÜROFED'in genel kuruluna Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜROFED'in yeni dönem başkan adayı Sururi Çorabatır ile Türkiye turizm sektörünün önemli isimleri katıldı. Türkiye genelinde 15 bölge birliği ve 3 bine yakın üyesi bulunan TÜROFED'in genel kurulunda yeni dönem için Sururi Çorabatır ve yönetimi tek aday liste olarak seçime katıldı. Seçim öncesi protokol üyeleri turizm sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SEKTÖRDE 25 YIL

Açılış konuşmasını, iki dönem TÜROFED başkanlığı yapan ve yeni dönemde aday olmayan Osman Ayık yaptı. Sektörde yaklaşık 25 yıl geçtiğini belirten Ayık, 15 bölge birliğinden oluşan TÜROFED'in Doğu Anadolu ve İstanbul'u da içine katarak bütünlüğü sağlamasının çok önemli olduğunu, yeni yönetimin en önemli görevlerinden birinin de bu olacağını söyledi. Ayık, turizm sektörü bileşenlerinin içinde en önemli unsurlardan birinin konaklama sektörü olduğunu belirtti.

DÜNYADA İLK ÜÇ HEDEFİ

Türkiye'nin turist sayıları bazında dünya sıralamasında tekrar 6'ncılığa yükseldiğini ve bunun yeterli olmadığını kaydeden Ayık, "Genel ortalama bugün Türkiye'de 3 geceleme ve 650 dolar gelir. Biz kişi başı ortalamayı bir gün artırdığımızda dünya sıralamasında da üst sıralara çok rahat çıkabiliriz. Geleceğimiz karanlık değil, son derece aydınlıktır. Türkiye'nin dünya sıralamasında kalıcı olarak ilk 5'e taşıması ve ardından da ilk 3 girmesi hedef olmalıdır" dedi.

2019 REKORLAR YILI

Vali Münir Karaloğlu ise 2019'un Antalya'da günlük, aylık rekorlar ve nihayetinde hem Antalya hem ülke olarak yıllık rekorun kırıldığı bir yıl olduğunu söyledi. Karaloğlu, "İnşallah 2020 gelirleri de iyi bir noktaya getirdiğimiz bir yıl olur. 2020 de çok iyi bir yıl olarak görülüyor. Bu bizi rehavete sürüklememeli, çalışmalarımıza devam etmeliyiz" diye konuştu.

VARŞOVA VE KİEV'DE FESTİVAL HEDEFİ

Antalya'da turizmle ilgili bir başarı varsa bu kentteki bütün tarafların işbirliği içinde çalışmasının karşılığı olduğuna dikkat çeken Karaloğlu, “Antalya'da her ay sektör temsilcileri ve kamu olarak bir araya gelerek sorunları konuşuruz. TÜROFED, turizm sektörü için çok önemli başarılara imza attı. Örneğin Rusya'daki Türkiye Festivali ve bunun çok büyük geri dönüşünü alıyoruz. Varşova ve Kiev'de benzerini yapmak hedeflerimiz var" dedi.

TÜRKİYE FESTİVALİNE DESTEK ÇAĞRISI

Moskova'da düzenlenen Türkiye festivali gibi etkinliklere katılımı bütün ülkeye yaymak istediklerini de belirten Vali Karaloğlu, “Bütün bölgelerin Türkiye festivallerinde bölgelerini anlatmaları çok önemlidir. Mesela bugüne kadar Muğla'dan destek alamadık. Muğla en önemli turizm kentlerinden biridir ve potansiyeli Antalya'dan büyüktür. Ama bugüne kadar Rusya Festivali'nde bütün taraflarla görüştük ama beklediğimiz desteği alamadık" dedi.

2020 TEMASI ANTALYA'DAN MI?

Antalya'nın turizmde son yıllarda temalı yıllar ilan edildiğini de hatırlatan Vali Karaloğlu, “2018'de Perge Yılı, 2019'da Aspendos Yılı ilan ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de temalı yıllar ilan etmeye başladı ve geçen sene Göbeklitepe Yılı ilan edildi ve bu tema hem Urfa'ya hem Güneydoğu Anadolu bölgesine çok ciddi bir sinerji yarattı. Şimdi 2020 ile ilgili Türkiye'nin tema çalışması var. Ümit ediyoruz ki Antalya'dan bir değerimiz Türkiye teması olsun" dedi.

BÖCEK'TEN TURİST SAYISI VE GELİR VURGUSU

Antalya'nın 2 milyon 426 bin nüfusuyla Türkiye'de 5'nci büyük ili olduğunu belirten Muhittin Böcek de "Bugüne kadar turizm sektörüyle güzel Antalya'mız için çalışmalara hep destek verdik. Antalya 16 milyon yabancı, 4 milyon da yerli olmak üzere 20 milyon turist hedefine ulaşır diye tahmin ediyorum. Ancak gelirlerimiz 2.5 milyona göre. Konaklama vergisi değişir mi bilmiyorum ama benim derdim şudur; 16 milyon yabancı, 4 milyon yerli turistin ağırlandığı ve 79 milyon gecelemenin olduğu bir yerde biz bu hizmetleri, yolları, yeşil alanları, çevresiyle güzel şeyler yapmak istiyoruz. İnşallah bu gelirde bizi de unutmazlar" dedi.

OSMAN AYIK'A PLAKET

Protokol konuşmalarının ardından Osman Ayık'a, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AKTOB'un kurucu başkanı Ahmet Barut ve yeni başkanı Sururi Çorabatır, bugüne kadar verdiği hizmetler nedeniyle plaket verdi. Açılış törenin ardından ise genel kurulda divan başkanlığına kurucu başkan Ahmet Barut seçildi. Osman Ayık, yönetim kurulu faaliyet raporu hakkında bilgi verdi.

YENİ BAŞKAN ÇORABATIR

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, yönetim kurulu ve genel kurulun konsorsiyumuyla aday gösterilerek bu göreve layık gösterildiği için teşekkür eden Sururi Çorabatır, bunun bir bayrak yarışı değil bayrak değişim nöbeti olduğunu söyledi. Sektörün geçmişte yaşadığı çok zor süreçleri hep birlikte çalışarak, birlikte atlattıkları ve çalışmaya devam ettiklerini belirten Çorabatır, “Birleşmiş Milletler dünya turizm örgütünün verilerine göre 2018 yılı itibarıyla dünyanın en çok ziyaretçi alan 6'ncı ülkesi olduk. Ne mutlu ki bu yükseliş 2019 yılında da devam etti. Bu yükseliş ile turizmde elde ettiğimiz gelir Türkiye'nin dış ticaret açığını tek başına kapatır hale geldi. Turizm artık ülkemizin can damarı ve en stratejik sektörü olduğu herkes tarafından tartışmasız olarak kabul edildi. Biz de bu sektörün en önemli temsilcileri olarak farkındalığımızı her platformda dile getireceğiz" dedi.

10 AYDA 46 MİLYON KONAKLAMA

2018'de Türkiye'de konaklama sektöründe yerli ve yabancı yaklaşık 46 milyon misafir ağırlandığını belirten Çorabatır, "Bu yıl ise aynı sayıya 10 ayda ulaştık. Konaklama sektörü olarak sadece ağırladığımız misafir sayısıyla değil, gelen misafirlerimizin yüksek memnuniyetiyle de büyük başarı yakaladık. Ülkemizin turizmdeki yükselişiyle dünyaya örnek bir destinasyon oldu. Yatırımlarımız düşmedi, yatırım yaptık. Yakaladığımız bu başarı büyükte olsa rehavete kapılmamamız lazım ve bu hizmetleri en iyi şekilde sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

75 MİLYON TURİST 65 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılında 75 milyon ziyaretçi ve 65 milyar dolar turizm gelirine ulaşılması gerektiğini belirten Çorabatır, “Devletimizin koyduğu bu hedefleri hep birlikte daha çok çalışarak yapacağız. İşlerimiz böyle gittiği takdirde biz bu başarıyı tüm Türkiye ve bölgelerimiz olarak daha önce yaşayacağız. Sayın Turizm Bakanımızın dediği gibi nitelikli turist sayısı, harcamayı artıracak unsurlar ve değerlerimizi ortaya çıkarmamız da lazım. Bir yerde turist sayısı artıyor ama gelirimizde düşme var. 850 dolardan 650 dolara geldik. Önümüzdeki süreçte 850 dolara yeniden çıkmak ve artırmak için daha çok çaba sarf edeceğiz. Ama bu arada maliyetleri de konuşmamız gerekiyor. Artan maliyetlerimiz var" dedi.

1.2 MİLYON İSTİHDAM

Sektör olarak ülkemizde 1.2 milyondan fazla istihdam sağladıklarını açıklayan Sururi Çorabatır, sektörde nitelikli hizmet ve personel sayısının artırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışmalar yapıldığını söyledi. Çorabatır, “Hizmet kalitesi ile ilgili ve bu konuda eğitime hep beraber daha çok önem vereceğiz. Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı önemli bir adımdı. 29 Aralık'taki seçimde TÜROFED adına bölge başkanlarımızdan isimler var. Bizi temsil edecek arkadaşlarımız çok önemli görev ifa edecekler. Çünkü tanıtım ve kaynağın verimli kullanılması çok önemli. Ayrıca İstanbul ve Doğu Anadolu bölgelerine de el uzatacağız ve inşallah görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde daha güçlü bir sektör birlikteliği oluşturacağız" diye konuştu.

TÜROFED'İN YENİ YÖNETİMİ

Başkan Sururi Çorabatır, yönetim kurulu üyeleri Erkan Yağcı, Burhan Sili, Birol Akman, Halit Ergül, Halil Özyurt, Gazi Murat Şen, Tayyar Zaimoğlu, Mehmet İşler, Bülent Uysal, Mete Akcan, Bülent Bülbüloğlu, Ersin Yazıcı, Yakup Dinler, Tacettin Özden, Murat Toktaş, Kaan Kaşif Kavaloğlu.

#konaklama sektörü #TÜROFED #Sururi Çorabatır #Türkiye Otelciler Federasyonu
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