TÜROFED Başkanı Ayık: "Hedefimiz iç turizmde 10 milyon rakamını yakalamak"

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Antalya'nın Türkiye'nin dışarıya açılan en önemli kapılarından biri olduğunu aktardı. 2019 yılının Antalya için iyi geçeceğini dile getiren Ayık, açıklanan ilk 3 aylık rakamlara göre Antalya'da yüzde 25'in üzerinde bir artış olduğunu anımsattı. Ayık, "Bu aslında bizim beklediğimiz bir gelişme çünkü 2018 yılında Türkiye genelde yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Antalya'nın ortalama büyümesi de bunun üzerinde bir rakamdı. 2019 yılında da bu eğilimin ve bu trendin devam etmesini öngörüyorduk, şu ana kadar ilk 3 aylık göstergeler de bunu doğrular nitelikte. Muhtemelen sezonun devam eden süresinde de bu eğilim devam edecek ve Antalya muhtemelen 15 milyonun üzerinde bir yabancı konuğu ağırlayacak diye bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Ayık, 15 milyonun üzerinde turistin bu sene otel doluluklarına da olumlu bir yansıması olacağını ifade etti.



"10 milyon rakamını görmek istiyoruz"

Tatil sezonun başlamasıyla beraber Mayıs başında yoğunluğun katlanarak artacağına işaret eden Ayık, yurt dışı turistin yanı sıra yerli turistin de sektörde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Ayık, TÜROFED ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte iç turizmin gelişmesi konusunda çeşitli projelerin yapıldığını belirterek, yurt içinde önemli bir kitlenin seyahat etmeye başladığını söyledi. Ayık, "Rekabet ettiğimiz birçok ülkede iç pazar büyüklüğü, yurt dışı hareketinin yüzde 25'leri seviyesinde. Türkiye'de de bizim amacımız bu rakama ulaşmak. İlk fırsatta bu 10 milyon rakamını görmek istiyoruz. Erken rezervasyon gibi çeşitli kampanyalarla bunu arttırmaya yönelik son derece yoğun çaba harcadık ve iyi bir noktaya kadar da getirdiğimize inanıyoruz" diye konuştu.



"Bir gelişme sağlayamadık"

Turizm sektörü temsilcileri olarak yıllardır bir talepleri olduğunun altını çizen Ayık, her yıl başında blok tatillerin bir an önce açıklanması çağrısında bulundu. Ayık konuya ilişkin, "Blok tatillerin yılbaşından itibaren ilan edilmesi iç turizme de önemli bir katkı yapacak. İnsanlar uzun vadeli plan yapma şansına sahip olabilecekler. Uyguladığımız erken rezervasyon ve indirimlerden faydalanmaları mümkün olacak ama maalesef bugüne kadar bu konuda bir gelişme sağlayamadık. Biz hem blok tatillerin, özellikle dini bayramlara denk gelen ara günlerin blok tatili olarak ilan edilmesi ve okul tatillerinin de bölgelere göre ilan edilerek, iç pazarda sıkışma genelde iki aylık döneme denk geliyor. Halbuki bunlar önceden planlanabilir ve ilan edilebilirse biz iç pazardaki yoğun seyahat dönemini 3 aya, 4 aya, 5 aya çıkarabiliriz diye bir talebimiz vardı" şeklinde konuştu.

Ayık, özellikle önümüzdeki Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili böyle bir fırsat olabileceği mesajını verdi. Ayık, bu taleplerinin kısa sürede olumlu bir şekilde değerlendirilmesini temenni etti.