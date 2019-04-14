Türkler deniz tatilini Avrupa’da yapacak

RUS ve Avrupalı turist rekoruna koşan sahil otelleri yerli turiste ayırdıkları kontenjanları yüzde 5'lere indirirken, yüzde 100 zamlanan fiyatlar Türkleri Avrupa sahillerine taşıyacak. Türkiye'de yerli turist için deniz tatilinde fiyatlar, kur farkına rağmen nerdeyse Avrupa tatili rakamlarına ulaşırken, Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, bu yıl yeni bir hamle ile Türk turistleri Avrupa sahillerine taşıyacaklarını açıkladı.

YURTDIŞINA TL İLE SATIŞ

Bu yıl 25'inci yaşını kutlayan Prontotour'un yeni sezon hedeflerini ve sektördeki gelişmeleri bir basın toplantısı ile değerlendiren Onaran, Türkiye'de iç turizm kapasitelerinde düşüş yaşandığını ve deniz tatili için yurtdışı alternatifleri oluşturduklarını dile getirdi. Özellikle Yunanistan, İspanya ve İtalya sahillerine yönelik planlamalar yaptıklarını anlatan Onaran, “Bunu kitle turizmi olarak yapmayı hedefliyoruz. Yarım pansiyon 6 günlük bir tatili 3 bin TL'ye İtalya'da yapabiliyorsunuz. Yeni ürünlerimizi TL olarak yapabilmek yeniliklerimizden. Bir fırsat gördük burada” diye konuştu.

2018'in zor bir yıl olarak geride kaldığını, fiyat ve dövizdeki artışın tur şirketlerini zorladığını ancak en çok belirsizlik süreçlerinin etkili olduğunu dile getiren Onaran, “2016'dan bu yana her yılın başına zor kelimesini ekledik. Gelen taleplerden anladığım kadarıyla umarım ‘2019 zor bir yıldı' demeyeceğiz. 2018'de bir seçim yaşadık, belirsiz ortamdı ve talepler birden yavaşladı. Geçen yıl kişi sayısında yüzde 15-16'lık bir azalma oldu. İkinci dönemdeki döviz rakamları bu gerilemeye neden oldu. 2018 yılını ciro bazında yüzde 10'luk artışla kapadık. Kişi sayısı azalsa da döviz kurundaki yükselme ile TL olarak gelirlerimiz arttı” ifadelerini kullandı. Geçen yıl 100 bin kişiyi tatile götürdüklerini ve 250 milyon TL'lik ciro elde ettiklerini kaydeden Onaran, 2019'da bu rakamı 300 milyon TL'nin üstüne çıkarmayı planladıklarını belirtti.

KÜLTÜR ATAĞINA KALKACAK

Bu yıl tatile çıkan kişi sayısını artırmayı hedeflediklerini ve yılı 2018'in yaklaşık olarak yüzde 20 yukarısında tamamlamayı planladıklarını ifade eden Onaran, özellikle kültür turlarına ağırlık verdiklerini dile getirdi.

GENÇLER TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR

BU yılın ilk 3 aylık döneminde yurtiçi kültür turu misafir sayılarının 2018'e göre yüzde 300 arttığını vurgulayan Ali Onaran, “Yeni yerler keşfederek mevcut bilgilerine yenisini katmak isteyen gezginler, ağırlıklı olarak kültür turlarını tercih ediyor. Eskiden bu turları orta yaş ve üstü tercih ediyordu. Günümüzde artık gençler de rağbet ediyor. Bu yüzden kültür turlarında beklenti ve hedeflerimizi yükselttik” dedi. Yüksek kur seviyeleri ve ekonomik sıkıntıların sektörde farklı talepler yarattığını kaydeden Onaran, yurtdışı turlarında ortalama geceleme sayısının 5.5 güne düştüğünü belirtti. Bu rakamın daha da aşağı düşme riskinin olduğunu, tur şirketlerinin de uygun fiyatlı tur için gün sayısını kısaltabildiklerini belirten Onaran, ekonomik krizin derinleştiği zamanlarda satış yaptıkları tatil sürelerinin de 60 güne düşebildiğini kaydetti.