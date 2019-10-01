Türkiye’ye 30 bin ek koltuk

İNGİLİZ havayolu firması Jet2.com ve paket tur operatörü Jet2holidays, Thomas Cook’un iflas etmesinin ardından artan talep nedeniyle Ekim 2019 – Mart 2020 dönemi için uçuşlarına yeni ek seferler ekledi. İlave koltukların Birleşik Krallık şehirlerine göre dağılımı ise şu şekilde olacak: Manchester uçuşları için 65 bin ek koltuk; Birmingham uçuşları için 40 bin ek koltuk, Newcastle’dan düzenlenecek uçuşlar için 15 bin ek koltuk ve İskoçya’nın Glasgow kentinden düzenlenecek uçuşlar için 20 binden fazla ek koltuk. Diğer yandan Belfast, Edinburgh, East Midlands ve Stansted’dan düzenlenecek uçuşlar için de ilave edilen ek koltukların bilet satışına başlandı. Jet2.com ve Jet2holidays CEO’su Steve Heapy, özellikle Ekim ayı tatillerini ve okulların tatillerini göz önünde bulundurarak; ilk etapta Türkiye uçuşları için 30 bin ek koltuk ayırdıklarını açıkladı.

