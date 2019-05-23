‘Türkiye’nin olmadığı rota zayıf bir rotadır’

YENİLENEN İstanbul seçimlerinin tüm yolcularını etkilemediğini belirten Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada,” Kuşadası’ndan hareket eden gemilerimizde Türkiye’nin dört bir yanından misafirleri ağırlıyoruz. Genel ortalamada yolcularımızın yüzde 25’i İstanbul’dan turlarımıza katılıyor. Dolayısıyla İstanbul seçiminin yenilenmesi bütün yolcularımızı etkilemedi. 23’üne denk gelen turlarımız öğleden sonra çıkış olduğu için yolcularımız oylarını kullanarak katılabilecek. Fakat öncesi turlara katılanlar için tercihini oy kullanmaktan yana kullanan misafirlerimize yardımcı olduk, oluyoruz. “dedi.

‘OLUMSUZ BİR YANSIMA TAHMİN DİYORDUK'

Yeni sezonun kendileri için iyi geçtiğini söyleyen Alnıtemiz, “2018-2019 sezonu bizin için olumlu geçti. Biz sezon hedeflerimizin yüzde 35'ini erken rezervasyon döneminde yapabildik. Nisan sonu itibarıyla erken rezervasyon döneminde bunu yapabildik. Kurlardaki artışın olumsuz bir yansıma yapacağını tahmin ediyorduk. Türkiye'ye gelen turistin sayısının artması ve buna bağlı olarak otel fiyatlarının yukarı çıkması sebebiyle gemi seyahatiyle ilgili sunduğumuz ürünler bu artıştan etkilenmedi. Çünkü bir resort tatiliyle kıyaslandığında cruise seyahati hala fiyat avantajını korumakta. Tatil planı yapanlar 3,4 ve 7 gecelik her şey dahil vizesiz cruise turlarımızla esnek zamanda esnek fiyat seçeneklerine göre bu fiyat avantajını kullanabiliyor. Yunan Adaları cruise turlarımız, 5 günde 6 limanı birden gezmenin en hesaplı en kolay ve en konforlu yolu. Bu yüzden de alternatif bir tatil seçeneği hâline geldi.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN OLMADIĞI BİR ROTA ZAYIF BİR ROTA OLUYOR

2020 yılından itibaren sektörün tekrar eski haline kavuşacağını söyleyen Celestyal Cruises Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, “Kruvaziyer sektörünün gelişmesi için önce limanların tamamlanması ve gemilerin tekrar rotasına Türkiye’yi alması gerekiyor. İstanbul’a gemiler gelmeye başladığı sürece Türk yolcularının da gemilere binmesi kolaylaşacaktır. 2020’den itibaren sektörümüzün eski günlerine kavuşacağına inanıyoruz. Şu an sektörümüzün en önemli sorunu gemi şirketlerini Türkiye limanlarını tekrar rotalarına almaya ikna etmek. Aslında bakarsanız kruvaziyer firmaları da bunu istiyor. Çünkü Türkiye’nin olmadığı bir rota zayıf bir rota oluyor. Türkiye’nin de dahil olduğu bir rotanın yıldızı ise Türkiye limanları oluyor.