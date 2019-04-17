Türkiye’nin ‘En’leri Alanya’da

GEÇTİĞİMİZ günlerde Quality Management (QM) 2018 Ödülleri’nde Türkiye'nin en iyi yönetilen otel kongre merkezi ödülünü alan Granada Luxury Belek Otel ödüle doymuyor. Alanyalı turizmci Hacı Osman Üçdan’ın sahibi olduğu Granada Luxury Belek Otel ve Granada Luxury Okurcalar Otel, “otelpuan.com” tarafından oluşturulan Türkiye’nin en beğenilen 100 oteli listesinde yerini aldı. Otelpuan.com, yüz binlerce misafirden gelen tarafsız yorumlara göre Türkiye’nin en beğenilen 100 otelini seçti. 2018 yılı içerisinde otelpuan.com sitesine otel misafirleri tarafından bırakılan görüşlere istinaden oluşturulan listede Alanya’dan oteller de yerlerini aldı. Türk turizminde 25 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet veren Etsgroup tarafından hizmete sunulan otelpuan.com’un listesinde Alanyalı turizmci Hacı Osman Üçdan’ın sahibi olduğu Granada Luxury Belek Otel ve Granada Luxury Okurcalar Otel göze çarpıyor.

AYDOĞAN A.Ş.’YE 2 ÖDÜL BİRDEN

Öte yandan Alanya Belediye Meclisi Üyesi Kerim Aydoğan’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Aydoğan A.Ş.’ye ait Goldisland ve Goldcity Hotel de otelpuan.com misafirleri tarafından oylanarak en iyi 100 otel listesindeki yerlerini aldı. Etsgroup ve Otel Puan yetkilisi Salih Cankatusta, ödülü Gold Hotels Genel Müdürü Özkan Ünal ve Goldcity Operasyon Müdürü Akgün Tercan’a vererek başarılarının devamını diledi.