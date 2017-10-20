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'Türkiye'de en iyi biziz'

Akdeniz destinasyonlarında bu yıl çift haneli müşteri ve ciro artışı kaydeden Almanya'nın dördüncü büyük tur operatörü FTI, 2018 sezonu için de kapasite artırıyor

'Türkiye'de en iyi biziz'

Akdeniz destinasyonlarında bu yıl çift haneli müşteri ve ciro artışı kaydeden Almanya'nın dördüncü büyük tur operatörü FTI, 2018 sezonu için de kapasite artırıyor

20 Ekim 2017 Cuma 01:03
'Türkiye'de en iyi biziz'
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2016-2017 mali döneminde konsolide grup cirosunu ortalama yüzde 8.4 oranında arttırarak 3 milyar euroya yükselten FTI, müşteri sayısını ise yüzde 26 oranında arttırarak 6 milyona yaklaştırmayı başardığını duyurdu. "Bütün destinasyonlara dönük rezervasyonlarımız iyiydi" diyen şirketin genel müdürü Dietmar Gunz, "Mısır, Fas, Tunus, İspanya, Balear Adaları, Kanarya Adaları, Kıbrıs ve Yunanistan büyük talep aldı" dedi. Bunun yanında FTI'ın Türkiye bazında da iyi bir yıl geçirdiğini kaydeden Dietmar Gunz, şirketlerinin şu anda Türkiye'ye en büyük paksı taşıyan tur operatörü olduğunu iddia etti.
'ALMAN AİLELER YENİDEN MISIR VE TÜRKİYE'YE DÖNÜYOR'
FTI Grubu'nun müdürlerinden Ralph Schiller ise şirketin 2017-2018 kış rezervasyonlarının da çok iyi gittiğini ifade etti. Rezervasyonların iyi gitmesinde fiyatın etkisine dikkat çeken Schiller, Alman ailelerin yeniden Mısır ve Türkiye'ye rezervasyon yapmaya başladığını açıkladı.
HAFTALIK 132 UÇUŞLA MISIR'A ODAKLANACAK
Alman iş ve turizm dergisi fvw, FTI'ın 2018 sezonunda haftalık 132 uçuşla yeniden Mısır'a konsantre olacağını yazdı. Haberde şirket yetkililerinin "Mısır da tıpkı Mayorka ve Antalya gibi kolay ulaşılabilir bir destinasyon" açıklamasına da yer verildi.

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Son Güncelleme: 21.10.2017 01:00
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz DestinasyonlarıTürkiyeMüşteriAlmanya
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