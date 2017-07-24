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'Türkiye yerine buraya gidin'

Alman gazete Frankfurter Allgemeine Zeitung, 'Türkiye'de tatil yapmak ne kadar güvenli?' başlıklı haberinde 14 soruda Türkiye tatilinin Alman turistler için güvenli olup olmadığı sorusuna yanıt aradı

'Türkiye yerine buraya gidin'

Alman gazete Frankfurter Allgemeine Zeitung, 'Türkiye'de tatil yapmak ne kadar güvenli?' başlıklı haberinde 14 soruda Türkiye tatilinin Alman turistler için güvenli olup olmadığı sorusuna yanıt aradı

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:58
'Türkiye yerine buraya gidin'
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HABERDE, Alman turistlere Türkiye'ye alternatif destinasyonlar da önerildi. Sol.org.tr'de yer alan habere göre, Frankfurter Allgemeine Zeitung'dan Anna Stener ve Dyrk Scherff'in ''Türkiye'de tatil ne derece güvenli?'' haberinde, 14 soruda Türkiye'de tatil başlığı ele alındı.

14 SORUDA TÜRKİYE TATİLİ GÜVENLİ Mİ?
Sözü geçen makalede yanıtı aranan 14 soru şu şekilde:
- 1. Almanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korkmalı mı?
- 2. Turist olarak Türkiye'de ne kadar güvendeyim?
- 3. Türkiye'de çalışan Almanlar korkmalı mı?
- 4. Transit geçiş durumunda havalimanlarında tutuklanma riskim nedir?
- 5. Gözaltına alınma durumunda mahkemede beni ne bekliyor?
- 6. Tutuklanma durumunda hangi haklarım var?
- 7. Tatil için Federal Hükümet'in bir uyarısı oldu mu?
- 8. Korku nedeniyle Türkiye için yaptırdığım rezervasyonun iptali mümkün mü?
- 9. Rezervasyonumu sorunsuz iptal edebileceğim seyahat acenteleri var mı?
- 10. Türkiye'de tatil fiyatları şu an çok mu uygun?
- 11. Almanya, Türkiye'ye yaptırım uygulamalı mı?
- 12. Türkiye'de tatil yapmam durumunda Erdoğan'a yardımcı olmuş olur muyum?
- 13. Türkiye'de tatil yaparken nasıl davranmalıyım?
- 14. Türkiye'ye alternatif olarak hangi ülkeler önerilebilir?

'İLERİSİ İÇİN GARANTİ VERİLEMEZ'
Turistler açısından Türkiye'nin hâlâ güvenli bir ülke olarak görülebileceğinin belirtildiği makalede, durumun her an değişebileceği vurgulanıyor ve ekleniyor: "İlerisi için garanti verilemez." Makalenin devamında şu noktalara değiniliyor: "Daimler ve BASF şirketlerinin gözetim altında olduğu, Oldenburglu enerji şirketi EWE'nin Türkiye'deki pek çok yöneticisinin FETÖ'ye dönük 'temizlik' operasyonlarında işlerinden atıldığı belirtiliyor. Havalimanında sınır dışı riskinin olduğu, olası gözaltına alınma durumunda 24 saat içinde Alman Başkonsolosluğu'nun bilgilendirilmesinin uluslararası anlaşmalar gereği şart olduğu kaydediliyor. Federal Hükümet'in Türkiye'de tatil konusunda resmi bir açıklamasının ''henüz olmadığı'' ama duruma göre değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Türkiye'de tatil yapmanın Alman turist açısından kısmen daha ucuz olduğu, bir haftalık bir tatilde Yunanistan ve İspanya kıyas alındığında yaklaşık 100 Euro’nun tasarruf edileceği kaydediliyor. Almanya'nın Türkiye'ye dönük bir ekonomik yaptırımının henüz olmadığının, ancak Türkiye'deki en büyük yatırımcının hâlâ Almanya olduğunun altı çiziliyor.
TÜRKİYE'YE ALTERNATİF
Turizm sektörünün Türkiye'de 2 milyon insana istihdam sağladığı, ülke milli gelirinde önemli yer tuttuğu belirtildikten sonra, olası bir turizm boykotunun siyasi iktidarı dolaylı olarak sarsacağının altı çiziliyor. En son olarak da, turizm alanında Türkiye'ye alternatif olarak Yunanistan, Hırvatistan ve Kanarya Adaları öneriliyor.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2017 22:01
Anahtar Kelimeler:
Allgemeine ZeitungFrankfurterTürkiyeAlman Turistler
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