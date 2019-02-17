'Türkiye'ye yılda 12 milyon ek turist çekmek mümkün'

SİNPAŞ GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, konut satışıyla Türkiye'ye yılda 12 milyon ek turist getirilebileceğini söyledi. Gayrimenkul sektörünün turizm içinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Çelik, özellikle yabancıya yönelik düzenlemelerle birlikte, Türkiye'de yabancıya yapılan konut satışlarının arttığına dikkat çekti.

''1 MİLYON KONUT SATABİLİRSEK 12 MİLYON TURİST ÇEKERİZ''

Yabancıya yapılan konut satışının 2018'de 39 bini aştığını aştığını ifade eden Çelik, önümüzdeki yıllarda bu rakamın 60-70 bin hatta 80 bini göreceğini kaydetti. Çelik,"Eğer biz yabancıya 1 milyon adet konut satabilirsek yılda en 12 milyonu turisti Türkiye'ye çekeriz. Çünkü Türkiye'den konut alan bir ailenin 4 kişi ve yılda en üç kez Türkiye'ye geldiğini düşünürsek sadece bu yolla 12 milyon turisti Türkiye'ye çekeriz. Ayrıca bu turistler diğerlerinden daha fazla alışveriş yapıyor. Aynı zamanda diğerlerinden farklı olarak mobilya alacak, evinin bakımını yapacak ve devlete emlak vergisi ödeyecek. İnsan çalıştıracak. Dolayısıyla normal turiste göre daha fazla harcama yapacak" dedi.

KAYNAK: DÜNYA GAZETESİ

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2019, 18:00