Türkiye'ye gelen turist sayısı 3.2 milyonu aştı

2019 YILI ocak-şubat aylarını kapsayan iki aylık ziyaretçi girişleri açıklandı. Kısa adı TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre bu yılın iki aylık döneminde Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 3.2 milyon kişiyi aştı. Buna göre ziyaretçi artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7.4 olarak gerçekleşti.

RUSYA’DAN ARTIŞ YÜZDE 33

Gelenlerin ülkelere göre dağılımında Bulgaristan ve Almanya ilk sıralarda görülürken Rusya’dan şubat ayında gelenlerin yüzde 33 arttığı dikkat çekiyor.

RUSYA VE JAPONYA’DA TÜRKİYE YILI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yılın iki aylık ziyaretçiler girişleri ile ilgili yapılan açıklamada Rusya ve Japonya’da 2019 yılının Türkiye yılı olarak kutlandığı iki ülkeden kış aylarında görülen ziyaretçi sayısındaki artışta bunun da etkisi olduğu belirtiliyor. Açıklamada Türkiye'yi yılın iki ayında ziyaret eden Japon sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 13 bin 267'ye ulaştığı belirtiliyor.

EN ÇOK ARTIŞ İSTANBUL’DA

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin illere göre dağılımında İstanbul ilk sırada. İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi bu yılın 2 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 13,32'lik artışla 1 milyon 903 bin 638 kişi olarak gerçekleşti. İstanbul, toplam yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 60'ının giriş yaptığı il olarak kayıtlara geçti.

