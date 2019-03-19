Türkiye'ye en çok turisti Coral-Odeon getirdi

2018'de Türkiye’ye en çok turist getiren incoming firması, Rusya ve BDT ülkeleri ağırlıklı faaliyet gösteren OTI Holding bünyesindeki Coral-Odeon firması oldu. Coral-Odeon 1 milyon 103 bini Rusya’dan olmak üzere Polonya, Ukrayna, Almanya, Beyaz Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülkelerden toplam 1 milyon 524 bin 704 turist getirdi.

TUI-Tantur ikinci sırada yer aldı

Avrupa pazarından 1 milyon 484 bin 500 kişi getiren TUI-Tantur ise ikinci sırada yer aldı. TUI-Tantur’un turist getirdiği ülkeler ise şöyle sıralandı: Almanya’dan 370 bin, Rusya’dan 331 bin, İngiltere’den 250 bin, Belçika- Hollanda’dan 180 bin, Ukrayna’dan 131 bin, Polonya’dan 122 bin, İskandinav ülkelerinden 100 bin.

İlk 5'te yer alan diğer firmalar

Üçüncü sıradaki Anex ise, 2018’de Türkiye’ye toplam 1 milyon 271 bin 200 turist getirdi. Firmanın turist getirdiği ülkeler ve sayısı şöyle: Rusya 968 bin, Ukrayna 232 bin, Kazakistan 34 bin, Beyaz Rusya ve Moldova’dan 10 bin 500’er, Polonya’dan 9 bin 500, Çekya’dan 4 bin, Macaristan’dan 2 bin.

Dördüncü sıradaki MPI-FTI 950 bini Almanya olmak üzere toplam 1 milyon 200 bin, beşinci Thomas Cook-Diana 620 bini Almanya, 435 bini İngiltere olmak üzere toplam 1 milyon 155 bin turist getirdi.

Kaynak: Turizm Aktüel

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 15:19