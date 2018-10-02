AVRUPA - ABD arası transatlantik uçuşlarda bir dönem 100 doların altında bilet satmasıyla gündeme gelen, İskandinav ülkelerinden Türkiye’’ye Antalya’ya dra uçuşlmarı olan Danimarka merkezli Primera Air operasyonlarını durdurarak iflas başvurusunda bulundu 2009 yılında İzlandalı Primera Travel Group bünyesinde kurulan hava yolu şirketinin merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunuyordu.
Primera Air, ABD'nin yanı sıra 23 ülkede 41 noktaya uçuyordu.
Türkiye'ye de uçuşları olan Primera Air iflasını istedi
Danimarka merkezli, 'Ucuzcu' hava yolu şirketi Primera Air artan maliyetlere daha fazla direnemeyerek iflasını istedi.Primera Air, ABD'nin yanı sıra 23 ülkede 41 noktaya uçuyordu
AVRUPA - ABD arası transatlantik uçuşlarda bir dönem 100 doların altında bilet satmasıyla gündeme gelen, İskandinav ülkelerinden Türkiye’’ye Antalya’ya dra uçuşlmarı olan Danimarka merkezli Primera Air operasyonlarını durdurarak iflas başvurusunda bulundu 2009 yılında İzlandalı Primera Travel Group bünyesinde kurulan hava yolu şirketinin merkezi Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunuyordu.
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