Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Diş eti çekilmesi nasıl önlenir?
Patates ve limon ile siyah nokta ve sivilcelerden kurtulun!
Leke ve sivilcelerin baş düşmanı!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 6 Ocak 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

'Türkiye talebi artıyor'

2017 yılında havayolu ve tur operatörü iflasları nedeniyle düşük bir büyüme gösteren Almanya seyahat pazarında 2018 için umutlar yüksek

'Türkiye talebi artıyor'

2017 yılında havayolu ve tur operatörü iflasları nedeniyle düşük bir büyüme gösteren Almanya seyahat pazarında 2018 için umutlar yüksek

05 Ocak 2018 Cuma 21:15
'Türkiye talebi artıyor'
banner404

PAZAR araştırma şirketi GfK'nin verilerine göre, 2017 yaz sezonunda gelirlerini yüzde 4 arttıran Alman seyahat pazarı, 2016-2017 iş yılı boyunca gelirlerini ancak yüzde 2 oranında arttırabildi. Bazı tur operatörleri daha büyük büyüme oranları açıklarken, geçen yıl çift haneli büyüyen kruvaziyer turizminin bu yıl da büyümeye devam edeceği ifade ediliyor. Alman Seyahat Birliği DRV, 2018'de seyahat pazarının 2017 ile benzer bir performans göstereceğini ve benzer bir büyüme gerçekleşeceğini öngörüyor.
'LİDERLİK İSPANYA VE YUNANİSTAN'DA OLACAK'
İş ve turizm dergisi fvw'da yer alan habere göre, DRV CEO'su Norbert Fiebig, "İspanya ve Yunanistan gibi Akdeniz destinasyonlarının 2018 yılında da en popüler paket tur destinasyonları olmasını bekliyoruz. İspanya geçen yıl Almanya pazarındaki liderliğini sağlamlaştırırken, yüzde 30 artış kaydeden Yunanistan Türkiye'nin yerini alarak ikinciliğe yerleşti" ifadelerini kullandı.
'TÜRKİYE TALEBİ TOPARLANIYOR'
Geçtiğimiz yıllarda sıkıntı yaşayan Türkiye, Mısır ve Tunus için 2018 yılından umutlu olduğunu ve bu destinasyonların gelecek yıl da büyüyeceğini ifade eden Fiebig, Mısır rezervasyonlarında yüzde 55 artış olduğunu, Tunus'un güçlü bir dönüş yakaladığını ve 2017'de de kötü bir yıl yaşayan Türkiye'ye dönük talebin ise toparlandığını kaydetti.
'TÜRKİYE'DE ÇİFT HANELİ ARTIŞ VAR'
Benzer şekilde Thomas Cook da 2018 için iyimser olduğunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgilere göre, İspanya, Yunanistan ve Bulgaistan'a dönük ciddi bir talep söz konusu. Türkiye rezervasyonlarının çift haneli artışta olduğunu kaydeden Thomas Cook, Mısır ve Tunus'taki toparlanmanın ise sürdüğünü açıkladı.
İFLASLAR İŞ YÜKÜNÜ ARTTIRDI'
Almanya'nın önde gelen acenta zincirlerinden RTK'nın Başkanı Thomas Bösl ise satışlardaki artışın memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti. Ancak Niki, Air Berlin ve JT Touristik iflasları nedeniyle acentaların ağır bir iş yükü altına girdiğini kaydeden Bösl, 2018 yılınaki iş yükünün ise 2017'dekinden daha az olmayacağını ifade etti.
'SATIŞ ENDEKSİ TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI'
Fvw'nun 'Satış İklimi Endeksi'ne göre, rezervasyonların olumlu seyretmesi ile birlikte satış iklimi endeksi tüm zamanların rekorunu kırarak 120.7 puana yükseldi. Araştırmaya katılan acentaların yüzde 57'si satışlarının iyi olduğunu açıklarken, yüzde 31'lik bir kesim talebin önümüzdeki aylarda yükseleceği görüşünde. Katılımcıların yarıdan fazlası ise istikrarlı bir satış öngörüyor. 
'ARTIŞ SİNYALLERİ 2017'DE VERİLMİŞTİ'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, Alman pazarının 2017'nin son dönemlerinde artış trendine gireceğinin ciddi oranda kendisini hissettirdiğini belirterek, özellikle yılbaşı döneminde Alman tatilcilerin Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "2018'e yeni bir başlangıçla girdik. Rusya'nın toparlanmasının verdiği sevincin ardından şimdi de Avrupa pazarında geri dönüş başladı. Alanya'nın ana pazar olarak nitelendirdiği Alman pazarında 2018 itibariyle ciddi bir geri dönüş olacak" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Tur OperatörüHavayoluTürkiyeAlmanya Seyahat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya plajlarında yazdan kalma günler
Alanya plajlarında yazdan kalma günler
Bu karar Türk turizmini vurur
Bu karar Türk turizmini vurur
Turizmci mutlu: 'Sıra GZP'nin büyütülmesinde'
Turizmci mutlu: 'Sıra GZP'nin büyütülmesinde'

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim