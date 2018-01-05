'Türkiye talebi artıyor'

PAZAR araştırma şirketi GfK'nin verilerine göre, 2017 yaz sezonunda gelirlerini yüzde 4 arttıran Alman seyahat pazarı, 2016-2017 iş yılı boyunca gelirlerini ancak yüzde 2 oranında arttırabildi. Bazı tur operatörleri daha büyük büyüme oranları açıklarken, geçen yıl çift haneli büyüyen kruvaziyer turizminin bu yıl da büyümeye devam edeceği ifade ediliyor. Alman Seyahat Birliği DRV, 2018'de seyahat pazarının 2017 ile benzer bir performans göstereceğini ve benzer bir büyüme gerçekleşeceğini öngörüyor.

'LİDERLİK İSPANYA VE YUNANİSTAN'DA OLACAK'

İş ve turizm dergisi fvw'da yer alan habere göre, DRV CEO'su Norbert Fiebig, "İspanya ve Yunanistan gibi Akdeniz destinasyonlarının 2018 yılında da en popüler paket tur destinasyonları olmasını bekliyoruz. İspanya geçen yıl Almanya pazarındaki liderliğini sağlamlaştırırken, yüzde 30 artış kaydeden Yunanistan Türkiye'nin yerini alarak ikinciliğe yerleşti" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE TALEBİ TOPARLANIYOR'

Geçtiğimiz yıllarda sıkıntı yaşayan Türkiye, Mısır ve Tunus için 2018 yılından umutlu olduğunu ve bu destinasyonların gelecek yıl da büyüyeceğini ifade eden Fiebig, Mısır rezervasyonlarında yüzde 55 artış olduğunu, Tunus'un güçlü bir dönüş yakaladığını ve 2017'de de kötü bir yıl yaşayan Türkiye'ye dönük talebin ise toparlandığını kaydetti.

'TÜRKİYE'DE ÇİFT HANELİ ARTIŞ VAR'

Benzer şekilde Thomas Cook da 2018 için iyimser olduğunu açıkladı. Şirketin verdiği bilgilere göre, İspanya, Yunanistan ve Bulgaistan'a dönük ciddi bir talep söz konusu. Türkiye rezervasyonlarının çift haneli artışta olduğunu kaydeden Thomas Cook, Mısır ve Tunus'taki toparlanmanın ise sürdüğünü açıkladı.

İFLASLAR İŞ YÜKÜNÜ ARTTIRDI'

Almanya'nın önde gelen acenta zincirlerinden RTK'nın Başkanı Thomas Bösl ise satışlardaki artışın memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti. Ancak Niki, Air Berlin ve JT Touristik iflasları nedeniyle acentaların ağır bir iş yükü altına girdiğini kaydeden Bösl, 2018 yılınaki iş yükünün ise 2017'dekinden daha az olmayacağını ifade etti.

'SATIŞ ENDEKSİ TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI'

Fvw'nun 'Satış İklimi Endeksi'ne göre, rezervasyonların olumlu seyretmesi ile birlikte satış iklimi endeksi tüm zamanların rekorunu kırarak 120.7 puana yükseldi. Araştırmaya katılan acentaların yüzde 57'si satışlarının iyi olduğunu açıklarken, yüzde 31'lik bir kesim talebin önümüzdeki aylarda yükseleceği görüşünde. Katılımcıların yarıdan fazlası ise istikrarlı bir satış öngörüyor.

'ARTIŞ SİNYALLERİ 2017'DE VERİLMİŞTİ'

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, Alman pazarının 2017'nin son dönemlerinde artış trendine gireceğinin ciddi oranda kendisini hissettirdiğini belirterek, özellikle yılbaşı döneminde Alman tatilcilerin Türkiye'ye büyük ilgi gösterdiğini ifade etti. Çavuşoğlu, "2018'e yeni bir başlangıçla girdik. Rusya'nın toparlanmasının verdiği sevincin ardından şimdi de Avrupa pazarında geri dönüş başladı. Alanya'nın ana pazar olarak nitelendirdiği Alman pazarında 2018 itibariyle ciddi bir geri dönüş olacak" dedi.