Türkiye sağlık turizmi beş kat büyüdü

ÜLKEMİZİN termal turizm potansiyelini dünyaya tanıtmak için nitelikli çalışmalar yürüten Termal Sağlık ve Turizm Derneği Başkanı Yavuz Yılık, Türkiye’nin deniz, kum, güneş turizminin yanı sıra son yıllarda sağlık turizmiyle de adından sıkça söz ettirdiğini kaydetti.Türkiye’nin sağlık turizminde büyük hedeflerinin olduğunu ve termal turizmin bu hedef için en doğru başlık olduğunu belirten Yılık, şunları söyledi:

“Ülkemiz her yıl sağlık turizmi kapsamında dünyanın her noktasından gelen hastalara şifa oluyor. Ortadoğu ülkeleri vatandaşları en çok saç ekimi, plastik ve estetik cerrahi için gelirken; Ruslar daha çok kanser tedavisi ve termal turizm için geliyor. Artık sağlık turizmi yarattığı istihdam ve döviz geliri ile Türk ekonomisinde son 10 yılda çok büyük paya sahip sektörlerden biri haline geldi.

Öyle ki tedavi amaçlı ülkemize gelenler, tatil için gelen turistlere göre ortalama 4 kat daha fazla döviz bırakıyor. Türkiye’nin elde ettiği bu getiri ile sağlık turizminde 2023 hedefi 2 milyon hasta ve 20 milyar dolar gelir olarak belirlendi. Bu hedef doğrultusunda atılacak adımlar ve hamleler ile bin 500 adet doğal kaplıca su kaynağıyla termal turizm çok önemli bir paya sahip olabilir. "

Türkiye’nin sahip olduğu kaplıca suyu potansiyeli ile dünyada önemli termal pazarlardan biri olduğunu anımsatan Yılık, “Ülkemizde termal turizmin sağlık turizmi içerisinde önemi çok büyük. Her yıl binlerce turist dinlenmek ve yenilenmek için termal tesislerimizde konaklıyor.Ayrıca termalde, sağlık hizmetimizle tercih edilen bir ülke olmak ülkemizin uluslararası prestiji açısından da oldukça önemli. Bu noktada biz TESTUD olarak, termal turizmdeki desteğimizle Türkiye`yi dünyanın en önemli termal tedavi merkezlerinden biri haline getirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.