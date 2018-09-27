Türkiye pazara döndü, 2019'da tablo daha da değişecek

TOPLANTININ açılış konuşmasını yapan AKTOB Başkanı Dr. Erkan Yağcı, Türkiye, dünya ve Antalya turizmini değerlendirdi.

''TÜRKİYE, TURİZM SEKTÖRÜNÜN EN ÖNEMLİ AKTÖRÜDÜR''

2016 ve 2017’de Türkiye’de talep anlamında sıkıntılar yaşarken İspanya turizminin hızlı büyüdüğünün belirten Erkan Yağcı, “Türkiye’nin sıkıntılı olduğu dönemlerde turistler destinasyon değiştirmişti. Ancak bu sene Türkiye’nin devreye girmesi ile birlikte İspanya’da büyüme durdu. Çünkü Türkiye pazara döndü. Bu tablo 2019’da daha da değişecek. Türkiye eski performasına geri dönüyor” dedi.

''TALEP SIKINTISI AŞILDI AMA TRENLER DEĞİŞİYOR''

Turist sayılarına bakıldığında, özellikle yüksek sezonda taleple ilgili sıkıntının aşıldığına vurgu yapan Dr. Yağcı, “Kriz sonrasında ilk aşamayı geçtik. İkinci aşama ise fiyatlar. Bundan sonra fiyatları artırıp yan sezonları nasıl hareketlendiririz ona bakmalıyız.”dedi.

Bu olumlu manzaraya paralel olarak dünyada turizm trendlerinin de hızla değiştiğine işaret eden Erkan Yağcı, Portekiz’de yapılan World Travel and Tourism Counsil (WTTC ) toplantısında bu konuda önemli tespitler yapıldığını anlattı.

''SADECE TÜRKİYE'NİN DEĞİL, BÜTÜN ÜLKELERİN SORUNU''

''Sürdürülebilirlik çok önemli bir noktaya geldi. Misafirler artık sadece otel ve yiyecek için seyahat etmiyor. Çevre ve kültür de misafirler için çok önemli bir unsur haline geldi.'' diyen Erkan Yağcı, toplantıda yapılan en önemli değerlendirmelerden birinin düşük sezonları canlandırmak olduğunun altını çizerek, ''Yaz dönemleri dışındaki düşük turist trafiği yalnız Türkiye’nin değil, bütün ülkelerin sorunu. Bu değerlendirme ışığında Antalya’da Kasım ve Nisan ayları arasındaki dönemi yukarıya taşımak için çalışmalar yapmalıyız.'' ifadelerini kullandı.

Dr. Yağcı; havalimanı güvenliği, plastik kullanımının azaltılması, otel yatırımları için uygun ortamın oluşturulması, kruvaziyer turizmi, krizlerde şeffaflık ve kriz yönetimi gibi konularında Portekiz’de yapılan toplantıda konuşulam diğer önemli konular olduğuna işaret etti.

''NİCELİK VE NİTELİĞİ DEĞİL, GECELEMEYİ VE HARCAMAYI KONUŞMALIYIZ''

Veri ve göstergelerin Türkiye ve Antalya turizminin en önemli büyüme dönemlerini yaşadığına işaret ettiğini anlatan Yağcı, “2018’de en iyi yılımızı yaşayacağız. Türkiye’de ‘nitelikli turist’ konuşuluyor. Nicelik ve nitelik birlikte büyümeli. Biz niceliğin ve niteliğin yanında artık kişi başı 1000 doları bulan turistik harcama, dolayısıyla gelir ve gecelemeleri tartışmalıyız” dedi.

''ÖNÜMÜZDE DURAN İKİ TEMEK KONU: FİYATLAR VE YAPISAL SORUNLAR''

Bugünkü turist sayılarına bakıldığında turistik talep anlamında sıkıntının aşıldığına da işaret eden Dr. Yağcı, “Kriz sonrasında ilk aşamayı geçtik. İkinci aşama ise fiyatlar. Bundan sonra fiyatları artırıp yan sezonları nasıl hareketlendiririz ona bakmalıyız. 14 milyon turiste doğru ilerleyen Antalya, turist sayısı bakımından en iyi yılını yaşayacak. Bundan sonrası için iki konu var: Birincisi 2019 ve 2023 yılları arasında fiyatları nasıl artırırız, ikinci ise krizde arka plana itmek durumunda kaldığımız, yapısal sorunlarımız. 3. Turizm Şûrası’nda turizm sektörünün sorunlarını konuştuk. Bu belirlenen sorunların çözümü için daha hızlı, etkin ve koordineli olarak hareket etmeliyiz. Sözlerini dile getirdi.

''İÇ PAZARDA AKILLICA HAREKET ETMELİYİZ''

İç pazarın kriz dönemlerinde çok önemli bir rol üstlendiğini, ancak onun her zaman önemli bir pazar dilimi olduğuna vurgu yaparak AKTOB Başkanı, “İç pazarı daha da büyütmeliyiz. Döviz kuru nedeniyle iç pazardaki yeni kontratları dikkatli yapmalıyız. Akıllıca hareket ederek makul artışlar yapmalıyız”dedi.

Konaklama fiyatları, tahsisler, insan kaynağı, yurtiçi pazar, çevre, maliyet yükselişleri, dövizli anlaşmalar, imar planı gibi sektör sorunlarına değinen Dr.Yağcı, yaratılan birlikte çalışma ortamı ile çözüme kavuşması için çalıştıklarını da vurguladı.

VALİ KARALOĞLU: KİŞİ BAŞI TURİZM GELİRİNİN 1000 DOLARA ÇIKTIĞI ZAMANLAR DA GELECEK

AKTOB’un toplantısında konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kişi başı turizm gelirinin 1000 dolara çıkacağı zamanlarında geleceğini dile getirdi.

''2016 yılında göreve geldiğimde adeta ateşin içindeydik'' diyen Vali Karaloğlu, “O dönem moral ve motivasyon iyi değildi. Bugün ise farklı bir noktadayız. Hepinizi kutluyorum. Dinamik bir sektörümüz var. Bu yüzden turizme ve turizmcilere güveniyorum. Krizden çıkacağımızı da biliyordum. 2019 ve 2020 artık toparlanma sezonları olacak. Gelirimizin kişi başı 1000 dolara çıkacağı sezonlar da gelecek” dedi.

Mevsimselliğin turizm için çok önemli bir sorun olduğunu belirten Vali, Karaloğlu, “Bu sorunun aşılmasında, ürünümüzü ve pazarları çeşitlendirmeli, markamızı güçlendirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

AYIK: DURUMUN FARKINDA OLMALIYIZ

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, dünya ve Türkiye turizmini değerlendirerek turizmin geleceği için yapılması gerekenleri anlattı

Mevsimsellik sorununu her turizm ülkesinin sorunu olduğunu yineleyen Ayık, “Önemli olan yan sezonları da doldurmaktır. İspanya bizim için en önemli örnektir. İspanya, ürün geliştiren, misafirlerine ürün derinliği sunarak yol aldı. Türkiye’nin 2018’de pazara dahil olması İspanya’yı paket turlarda daralttı. İspanya bunu da çok iyi biliyor ve farklı hamleler yaptı. Gastronomi vadisi oluşturarak farklı destinasyonlarını markalaştırdı. Türkiye’nin de bu tür analiz ve değerlendirmeler yapması gerekiyor.” dedi.

Sektör sorun ve beklentilerini de aktaran Ayık; yasal mevzuat yenilenmesi, döviz ile ilgili alınan kararlarda istisna beklentisi, arazi tahsisleri, hukuksal düzenlemeler, tanıtım etkinliğinin artırılması gibi alanlarda ilerleme olduğu takdirde, kamunun ve bakanının önderliğinde önemli işlere imza atılabileceğini söyledi.

DÜNYA TURİZM GÜNÜ KUTLAMASI

Başkan Yağcı yaptığı açıklamada “Turizm dünyada gelişmeler ne olursa olsun büyümeye devam ediyor. Özellikle 25 yaş altı genç nesil, eğitim ya da tatil nedeni ile daha çok seyahat etmeye başladı. Bu nedenle turizmin geleceği de bu gezgin nesillerle büyümeye devam edecek.

Dünya üzerinde farklı kültürlerle karşılaşma ve kaynaşmada önemli rol oynayan turizm, insanların farklı kültürlere, renklere, dinlere daha hoşgörü ile bakmasını sağlıyor. Birbirine dokunabilen yaşamlar, aradaki sınırları kaldırarak evrensel bir barış gücü oluyor. Bu nedenle turizmin mevcut dünya koşullarındaki en önemli rolü barış elçileri yaratmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde turizmin ekonomik ve sosyal gelişmedeki önemi çok daha büyük bir role sahip. Ekonomide çarpan etkisi yaratan sektör, direk ya da dolaylı tedarik zincirleri oluşturarak yerli üretimi destekleyen en önemli sektörlerdendir.” açıklamasını yaptı.

Eylül Ayı Geleneksel AKTOB buluşmasını özellikle Dünya turizm gününde düzenlediklerini söyleyen Başkan Yağcı; “AKTOB toplantıları sektörün gündemi takip edebildiği bir organizasyon oldu. Dünya turizm gününde vereceğimiz en önemli mesaj şudur: turizm sektörü ülkemizin en milli sektörüdür.” diyerek sözlerini noktaladı.