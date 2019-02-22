'Türkiye orta riskli'

2019 Seyahat Risk Haritası’nda Türkiye Midium (Orta derecede riskli ülke) kategorisinde gösterildi. Orta düzeyli riskli ülkeler için ''Periyodik politik huzursuzluklar, şiddetli protestolar, isyanlar veya zaman zaman terörist saldırılarla gündeme geliyor. Seyahatçiler ve uluslararası gözlemciler toplumsal, mezhepsel ve ırksal suçlara maruz kalabilirler. Bu ülkelerin güvenlik veya acil servis alt yapıları değişiklik gösterir. Bu ülkelerdeki grevler nedeniyle seyahat aksayabilir'' ifadeleri kullanılıyor.

TÜRKİYE'NİN SURİYE SINIRI VE

DOĞU BÖLGELERİ YÜKSEK RİSKLİ

Türkiye risk haritasında orta derecede riskli ülke olarak gösterilirken, ülkenin Suriye sınırındaki bölümü ile doğu bölümü High (Yüksek derecede riskli) kategorisine alındı. Karadeniz ve Tekirdağ ise düşük riskli olarak işaretlendi.

