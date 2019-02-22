2019 Seyahat Risk Haritası’nda Türkiye Midium (Orta derecede riskli ülke) kategorisinde gösterildi. Orta düzeyli riskli ülkeler için ''Periyodik politik huzursuzluklar, şiddetli protestolar, isyanlar veya zaman zaman terörist saldırılarla gündeme geliyor. Seyahatçiler ve uluslararası gözlemciler toplumsal, mezhepsel ve ırksal suçlara maruz kalabilirler. Bu ülkelerin güvenlik veya acil servis alt yapıları değişiklik gösterir. Bu ülkelerdeki grevler nedeniyle seyahat aksayabilir'' ifadeleri kullanılıyor.
TÜRKİYE'NİN SURİYE SINIRI VE
DOĞU BÖLGELERİ YÜKSEK RİSKLİ
Türkiye risk haritasında orta derecede riskli ülke olarak gösterilirken, ülkenin Suriye sınırındaki bölümü ile doğu bölümü High (Yüksek derecede riskli) kategorisine alındı. Karadeniz ve Tekirdağ ise düşük riskli olarak işaretlendi.
'Türkiye orta riskli'
International Risk ve Control Risk tarafından hazırlanan 2019 Seyahat Risk Haritası yayınlandı
2019 Seyahat Risk Haritası’nda Türkiye Midium (Orta derecede riskli ülke) kategorisinde gösterildi. Orta düzeyli riskli ülkeler için ''Periyodik politik huzursuzluklar, şiddetli protestolar, isyanlar veya zaman zaman terörist saldırılarla gündeme geliyor. Seyahatçiler ve uluslararası gözlemciler toplumsal, mezhepsel ve ırksal suçlara maruz kalabilirler. Bu ülkelerin güvenlik veya acil servis alt yapıları değişiklik gösterir. Bu ülkelerdeki grevler nedeniyle seyahat aksayabilir'' ifadeleri kullanılıyor.