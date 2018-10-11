Türkiye'nin tanıtımında yeni dönem başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bundan sonra Türkiye'nin tanıtımlarında 'Turkey' yerine 'Turkish'in kullanacağını söyledi.

Türkiye'nin tanıtımında yeni bir dönem başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tanıtım politikasında ciddi değişikliklere gidileceğini vurguladı.

Klasik yöntemlerin aksine teknolojinin ve yeni iletişim araçlarının ön plana çıkacağını belirtti.

Yıl sonuna kadar yeni bir tanıtım sloganı ve yeni bir tanıtım programının hazırlanacağını da ifade etti.

Ersoy bundan sonra 'Turkey' yerine 'Turkish' in ön plana çıkacağına dikkat çekti.