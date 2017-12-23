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Türkiye'nin kış turizmi merkezinde ürküten manzara!

Türkiye'de kış turizmi denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Uludağ'da bir ayıya ait olduğu tahmin edilen dev ayak izleri görenleri şaşkına çevirdi

Türkiye'nin kış turizmi merkezinde ürküten manzara!

Türkiye'de kış turizmi denince akla ilk gelen yerlerden biri olan Uludağ'da bir ayıya ait olduğu tahmin edilen dev ayak izleri görenleri şaşkına çevirdi

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:33
Türkiye'nin kış turizmi merkezinde ürküten manzara!
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TÜRKİYE'NİN en büyük kış sporları merkezi olan Uludağ'ın tepelerine tırmanan dağcılar, karşılaştıkları ayının ayak izleriyle şaşkına döndü.

İZLERİ TAKİP ETSELER DE AYIYA RASTLAMADILAR

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden olan Uludağ, görünmeyen yönleriyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. 1,5 metreyi bulan kar kalınlığında Uludağ'ın zirvesine doğru yol alan Uludağ Dağcılık Kulübü (ULUDAK) üyeleri, belli bölgelerde ayıların ayak izleriyle karşılaştı. Ayak izlerinin yeni olması her an bir ayı ile karşılaşılabilme tedirginliği oluştursa da, izleri takip eden dağcılar ayıya rastgelmedi.

"BUGÜNE KADAR BİZE ZARAR VERMEDİ"

Yapılan faaliyetin kendileri açısından çok mutluluk verici olduğunu ifade eden ULUDAK Başkanı İsmet Şentürk, "Uludağ'da kış faaliyetlerimize başladık. Bundan evvel de ayılarla karşılaştığımız oldu. Bu yürüyüşümüzde ayıların kendilerini göremesek de parkurdaki ayı izleriyle karşılaştık. İzleri incelediğimizde taze olduğunu gördük. Her an karşımıza bir ayı çıkabilecek diye heyecanla yürüyüşümüze devam ettik. Ayılarla karşılaşmak çok istediğimiz bir şey değil, ancak doğada onların varlığı karşısında mutlu oluyoruz. Bugüne kadar karşılaştıklarımız bize kesinlikle zarar vermedi" diye konuştu.

"YABANİ HAYATA AVCILAR MÜDAHALE EDİYOR"

Uludağ'da yabani hayvan neslinin azaldığını belirten Şentürk, "Şu anda ayı, tilki, çakal ve vaşak olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar kurulan foto kapanlarla yabani hayvanlar tespit edildi. Ancak geyik ve kurt yok. Uludağ'ın çevresindeki dağlarda bunların olduğunu biliyoruz. Ancak yabanı hayata avcılar müdahale ediyor" dedi.

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