Türkiye macera turizminde 27'nci sırada

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, dünyanın macera turizmine uygun olan ülkelerini konu alan araştırmayı inceledi. PRNet'in USNews verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin dünyanın macera turizmine uygun ülkeleri arasında 27'nci sıraya yerleştiği görüldü. Böylelikle geçen yıl 33'üncü sırada olan Türkiye'nin 6 basamak yükselmesi dikkat çekti. Macera turizmi için en çok tercih edilerek listenin başına yerleşen ülke ise Brezilya olarak belirlendi.

Listede birçok ülke farklı bölgeden ülkeler yer alırken, adını ilk 10'a yazdıran birkaç ülke ise sırasıyla; İtalya, İspanya, Tayland, Yunanistan, Kosta Rika, Yeni Zellanda, Arjantin ve Meksika oldu.

PRNet ve Ajans Press'in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisindeki haber başlıkları incelendiğinde, turizm ile ilgili 250 binin üzerinden haber yansıması tespit edilirken, macera turizminin bin 176 haberle konuşulduğu tespit edildi. 2018 yılı turizm açısından yüzleri güldürürken, yaşanan hareketlilik ve kazancın medyaya da olumlu anlamda yansıdığı görüldü.