Türkiye İspanya karşısında fiyatta geride, hizmet kalitesinde önde

İspanya ile Türkiye'deki her kategoriden 2.130 otelin fiyat ve hizmet kalitesinin karşılaştırıldığı araştırmaya göre, Türkiye'de fiyatlar düştüğü halde hizmet kalitesi düşmedi

Türkiye İspanya karşısında fiyatta geride, hizmet kalitesinde önde
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TÜRKİYE'NİN  turizmdeki en büyük rakibi İspanya karşısında, fiyatlardaki düşüşe rağmen hizmet kalitesini düşürmemesi olduğu belirtiliyor.İspanyol Mabrian Technologies, Türkiye ve İspanya’daki otellerin fiyat ve hizmet kalitesini  online sitelerinde yer alan bilgiler üzerinden araştırdı.Online rezervasyon sunan 2.130 otelin 15-Haziran-15 Eylül arasında fiyat analizlerinin yapıldığı araştırmaya göre, Türkiye’dekii 3 yıldızlı otellerin fiyatı İspanya’dakilere göre yüzde 73 daha ucuz.

Araştırmada aradaki büyük fiyat farkına karşın Türkiye’de otellerin verdikleri hizmet kalitesini düşürmediğine işaret ediliyor.Türkiye ve İspanya’da değişik bölgelerden  3, 4 ve 5 yıldızlı 2.130 otel ile ilgili veriler üzerinden yapılan araştırmada . İspanya’dan Balear Adalarındaki Costa Brave ve Kanarya Adalarındaki Costa Blance ile Türkiye’den de  Antalya ve Marmaris'teki otellerin fiyatları karşılaştırılıyor.Araştırmaya göre Antalya'da 40, Marmaris'te 53 euro olan ortalama 3 yıldızlı otel fiyatı Balear Adalarında 151 Avro. Kanarya Adalarında en düşük 3 yıldızlı otel fiyatı 75 Avro iken, bu fiyat Costa Brava'da 99, Costa Blanca'da ise 100 Avro. Kanarya Adaları ile Balear Adaları arasındaki fiyat farkı bile yüzde 50 civarında.

Marmaris’teki 4 yıldızlı Balear’dakinden % 49 ucuz 

Karşılaştırmaya alınan 4 yıldız statüsündeki otellerin ortalama fiyatının Türkiye’ Marmaris’te İspanya Balear adalarına göre yüzde 49 daha ucuz.Araştırmaya göre, 4 yıldızlı otelin gecelik fiyatı Antalya'da 64 Avro iken, Balear Adalarında 194 Avro. 

5 Yıldızda Türkiye’nin durumu iyi

Araştırma kapsamındaki 5 yıldızlı otel fiyatlarında Türkiye diğer kategorilere göre daha iyi.Antalya'da geceliği 211 Avro olan 5 yıldızlı bir otelin , fiyatı, Kanarya Adalarında 204, Costa Brava'da 202, Costa Blanca'da 178 Avro. Marmariste 5 yıldızlı otelin  fiyatı ise 163 Avro

Müşteri memnuniyetinde Türkiye açık ara önde

Müşteri memnuniyetinin de araştırıldığı çalışmada 15 Haziran 2017 ile 15 Haziran 2018 tarihlerinde TripAdvisor ve Booking üzerinden Türkiye ve İspanya'daki 430 bin otele yapılan yorumlar analiz edildi. Araştırma sonuçları, Türkiye'nin İspanya karşısında oldukça rekabetçi olduğunu ortaya koydu.AraştırmadaTürkiye'deki otellerin düşük fiyatlarına rağmen sundukları hizmet kalitesini düşürmediği bu nedenle müşteri memnuniyetinin yüksek olduğuna dikkat çekiliyor.

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