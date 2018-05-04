Türkiye-İran işbirliğine ilk imza

GEÇTİĞİMİZ aylarda Türkiye'de gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesinin ardından, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İran'da, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmüştü. Görüşmede birçok alanda işbirliği konusunda fikir birliğine varılırken, İran'da faaliyet gösteren kurumlar da bu güven ve işbirliği sonucunda Türkiye'de ticari anlaşmaları yapmaya başladı.

İMZALAR ALANYA'DA ATILDI

İlk önemli anlaşma ise turizm alanında Sys Tour İle İran Bank-E-Shahr arasında yapıldı. Turizm içerikli sözleşme, İran'ın en büyük bankası olan Bank-E-Shahr'ın sorumlu müdürlerinden Mohammad Tagri Khazaei ile SYS Tur Genel Koordinatörü Muhterem Karslı ile Alanya'da imzalandı.

'OTEL YATIRIMLARINI KOORDİNE EDECEĞİZ'

Saydes Sys Tur, anlaşma kapsamında İran'dan Türkiye'ye gelecek olan yolcuların yer ve hava hizmetleri, uçak, konaklama, transfer, gezi, tur, gemi, toplantı gibi organizasyonlarının Türkiye ayağını koordine edecek. Ayrıca sözleşme gereği, 2019-2020 yıllarında Türkiye’de yapacakları otel yatırımlarının işletmesi de Sys Tur tarafından yapılacak. Bank-E-Shahr Yetkilisi Khazaei, "İran'ın Türkiye'ye ilgisi son yıllarda arttı. Cumhurbaşkanlığı düzeyindeki görüşmelerin ardından yatırımları artıracağız. 2030 yılına kadar Türkiye'de en az 12 otel yatırımı hedefliyoruz. İki ülkeye de bu anlaşma hayırlı olsun" dedi.