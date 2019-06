Türkiye Festivali, Rus turist sayısını artıracak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda organize edilen Türkiye Festivali’nin ikinci günü büyük bir ziyaretçi kitlesini ağırladı. Rus halkı akın akın festival alanına gelirken ziyaretçiler zaman zaman yürümekte zorlandı. Türkiye’nin zenginliklerini gözler önüne seren ve Rusya’dan Türkiye’ye gelen turist sayısını artırmayı amaçlayan festivalde, ciddi bir tanıtım çalışması gerçekleştirildi. Fuarı birebir takip eden turizmciler, festivalin ilerleyen dönemlerde Rus turist sayısına ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, bu sene üçüncüsünü düzenledikleri festivale ciddi bir ilgi olduğunu belirterek “İklim koşullarının uygun olduğu durumlarda Moskova’da yaşayan insanların ilgisini her zaman bekliyoruz. Bu festivalde gördüğümüz ilgi de bunu doğruladı” dedi.



"Rus turist sayısını artırabiliriz"

Festivalin ikinci gününde ciddi sayıda ziyaretçinin ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Başkan Ayık, "Festivalin ikinci gününde ciddi bir ziyaretçi kitlesine aştık. Muhtemelen de festival sonunda 100 binin üzerinde ziyaretçi rakamını göreceğiz. Bu festivalin ispat ettiği bir şey daha var. Bu organizasyon Rusların Türkiye’ye ilgisinin de artarak devam ettiğini bir göstergesidir. Bu tür organizasyonları sadece Moskova’da değil Rusya’nın önemli şehirlerinde de yaparak ülkemize gelen Rus ziyaretçi sayısını artırabiliriz. Bu festival bize bu noktada çok önemli bir ipucu veriyor" ifadelerinde bulundu.



“Festival, Rus turist artışına katkı sağlayacak”

Moskova Kültür ve Turizm Müşaviri Celal Kılıç ise Rusya için Türkiye’nin birinci destinasyon olduğunu belirterek, “Türkiye’nin bu pazarda çok büyük avantajı var. Ruslar açısından Türkiye’nin her zaman birinci destinasyon olacağını ümit ediyorum. Bu festival de kültürlerin birbirini tanımasına katkı sağlayan bir etkinlik. Festivalin Türkiye’ye Rus turist akışına ve artışına katkı sağlayacağı aşikar” diye konuştu. Kılıç, Türkiye’nin Rusya pazarında daha yapması gerekenler olduğunu belirterek, “Kültürel faaliyetlerle ülkemizin zenginliklerini Rus turistlere daha fazla tanıtılması gerekiyor. Rus halkı Türkiye’nin farklı noktalarına da ilgi göstermeye başladı. Turisti sadece deniz-kum-güneş’in yanı sıra bireysel turist kavramına yönelik alışveriş, dini inanç turizmi gibi turizm çeşitlerine de yöneltmeliyiz. Ruslar sadece deniz-kum-güneşe ilgi göstermiyor. İtalya’da bir havalimanına gidin elinde poşetlerle alışveriş yapmış Rus turistleri görebilirsiniz. İşte bu noktada Türkiye Festivali gibi etkinlikler çok önemli bir tanıtım çalışması ortaya koyuyor" ifadelerinde bulundu.



“Turist sayısına büyük katkı sağlayacak”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Dr. Erkan Yağcı da bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Türkiye Festivali’nin her sene daha da güçlendiğini söyledi. Yağcı, “Rusya bizim için birinci kaynak pazar. Bu festivalin Rusya’da yer edinmiş olması ve özellikle yaz döneminde bu festivalin gerçekleştiriliyor olması pazara tanıtım anlamında ivme kazandırıyor. Bu festivalin önümüzdeki yıllarda devam ediyor olması Rus halkının da beklentisi olacak. Festival pazara turist sayısı ve imaj açısından da büyük katkı sağlayacak. Burada gördüğümüz ilgi Rusya pazarının daha da büyüyebileceğini gösteriyor. Festivalde Antalya’nın yoğunluğu hissedilse de diğer bölgelerimizin de var olması ve farklı ürünlerin sergilenmesi Türkiye’nin ne kadar zengin bir turizm ülkesi olduğunu gösteriyor. Dolayısı ile 6 milyon Rus turist sayını yukarıya taşımak için turizm çeşitliliğine sahip olduğumuzu da gösteriyoruz” şeklinde konuştu.