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Türkiye'de bir ilk! Boeing 737 MAX 8 Corendon ile uçacak

Turistik havayolu şirketi Corendon Airlines, Boeing 737 MAX 8’i filosuna katıyor! Günümüzdeki tek koridorlu uçak modellerine göre yüzde 40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla yüzde 8 daha verimli olan 737 MAX 8, Türkiye’de ilk defa Corendon Airlines renkleriyle uçacak. Yüzde 20 düşük yakıt tüketimi, çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çeken Boeing’in bu yeni serisi, Mayıs 2018’de Corendon filosundaki yerini alarak Türkiye’deki ilk uçuşunu gerçekleştirecek

Türkiye'de bir ilk! Boeing 737 MAX 8 Corendon ile uçacak

Turistik havayolu şirketi Corendon Airlines, Boeing 737 MAX 8’i filosuna katıyor! Günümüzdeki tek koridorlu uçak modellerine göre yüzde 40 daha sessiz ve en yakın rakibine oranla yüzde 8 daha verimli olan 737 MAX 8, Türkiye’de ilk defa Corendon Airlines renkleriyle uçacak. Yüzde 20 düşük yakıt tüketimi, çevreciliği ve uzun menziliyle dikkat çeken Boeing’in bu yeni serisi, Mayıs 2018’de Corendon filosundaki yerini alarak Türkiye’deki ilk uçuşunu gerçekleştirecek

28 Aralık 2017 Perşembe 11:26
Türkiye'de bir ilk! Boeing 737 MAX 8 Corendon ile uçacak
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BOİNG 737 MAX 8, Türkiye'ye ilk uçuşunu Corendon ile yapacak

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın bir çok yerinden Türkiye’ye yolcu taşıyan Corendon Airlines, bir ilke daha imza atıyor! Filosunu Boeing’in yeni uçağı 737 MAX 8 ile genişletme kararı alan Corendon Airlines, Türkiye’de 737 MAX 8’le uçuş yapan ilk havayolu olacak.

BOEING TARİHİNDEKİ EN HIZLI SATIN ALMA

Sky Interior kabin dizaynına sahip Boeing 737 MAX 8, LED ışıklandırmaları ve ferah kabin tasarımıyla yolculara benzersiz bir uçuş deneyimi yaşatıyor. Gücünü CFM International’ın Boeing 737 MAX’e özel olarak ürettiği LEAP-1B motorlardan alan uçak, daha çok yakıt tasarrufu ve verimlilik sağlıyor. 3.515 mil (5.656 km) menzil özelliği sayesinde MAX 8, Boeing 737 Next Generation serisine oranla daha uzun mesafelere ulaşabiliyor. Üstün yakıt tasarrufu özelliği ile karbon emisyonunu da azaltan yeni seri, rakiplerine oranla hem daha çevreci hem de günümüz tek koridorlu uçak modellerine göre % 40 daha sessiz. MAX serisi ayrıca yeni aerodinamik tasarımıyla dikkat çekerken yüksek teknoloji ürünü “wingletler” sayesinde % 1,5 ekstra yakıt tasarrufu sağlıyor.

47 FİRMADAN 4 BİNDEN FAZLA SİPARİŞ VERİLDİ

Aralık 2015’te üretimine başlanan 37 MAX serisi için dünyadaki 92 farklı firmadan 4 binden fazla sipariş verildi. Katalog fiyatı yaklaşık 110 milyon Dolar olan MAX modelinin ilk uçuşu 29 Ocak 2016’da gerçekleşti ve şu ana kadar 49 uçağın teslimatı tamamlandı. Boeing’in tek koridorlu uçak pazarındaki bir önceki serisi olan Boeing 737-800 modelinin üretimine ise 1997 senesinde başlanmış olup Eylül 2017 itibariyle 6554 uçağın teslimatı tamamlanmıştı.

KARAER: YILDA 2.5 MİLYON YOLCU TAŞIYORUZ

737 MAX 8’i Türkiye’de filosuna katan ilk havayolu oldukları için gururlu olduklarını belirten Corendon Havayolları Grubu Kurucusu ve CEO’su Yıldıray Karaer şunları söyledi:

''Havacılık tarihinin ticari olarak en başarılı ve en güvenli uçaklarından olan 737 serisiyle dünyanın 45 ülkesinde 145 havalimanına uçuyor, yılda 2,5 milyon yolcu taşıyoruz. Corendon Airlines Grup olarak 2018’de filomuzda 17 uçak ile hizmet veriyor olacağız. Yeni nesil 737 MAX 8 ile yolcularımıza daha iyi bir uçuş deneyimi ve konfor sunarken, operasyonel maliyetlerimizde de verimlilik sağlayacağız. Boeing ile olan işbirliğimizi fabrika çıkışlı yeni bir 737 MAX 8’le genişlettiğimiz için mutluyuz.''

PREMIUM UÇUŞ DENEYİMİ SAĞLAYACAK

Corendon Airlines’ın 737 MAX’ı tercih etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Boeing’in Ortadoğu, Türkiye, Rusya, Orta Asya ve Afrika’daki Ticari Uçaklarının Satışından Sorumlu Başkan Yardımcısı Marty Bentrott, “Corendon Airlines’ın 737 MAX operatörleri arasına katılacağı günü dört gözle bekliyoruz. 737 MAX Corendon Airlines yolcularına premium bir uçuş deneyimi sağlarken, şirkete de benzersiz bir verimlilik, menzil, güvenilirlik ve maliyet avantajı getirecek.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Boeing 737 MAX 8TürkiyeCorendonTurizm
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