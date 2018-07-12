Türkiye 3’üncü sırada

TUI Travel, faaliyette olduğu en önemli 11 kaynak pazarda en çok tatil satışı yaptığı destinasyonları açıkladı. Şirket tarafından verilen bilgilere göre, listenin ilk sırasında İspanya, ikinci sırasında ise Yunanistan yer alıyor. TUI'nin en çok tatil sattığı ilk 5 destinasyonun üçüncü sırasında ise Türkiye yer alıyor. Türkiye'yi, İtalya ve Kıbrıs takip ediyor.

İNGİLTERE'DE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Sadece İngiltere'deki satışlar göz önüne alındığında ise ilk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan, üçüncü sırada Kıbrıs ve dördüncü sırada ise Türkiye geliyor. Şirketin Fransa'daki tatil satışlarında Fas ilk beşe girmeyi başarıyor. Avusturya'da Hırvatistan, Polonya'da ise Bulgaristan'ın popüler olduğu belirtilen TUI raporunda, Almanya'nın Almanlar için ilk 5 destinasyon arasında yer alan tek ülke olduğuna dikkat çekildi.

İNDİRİMLİ TARİFEYE GEÇTİ

Devam eden Dünya Kupası ve İngiltere'deki sıcak hava nedeniyle rezervasyonların yavaşlamasının ardından TUI, destinasyonlara indirimli tarifeye geçti. Şirketin açıkladığına göre, yüksek sezonda bazı destinasyonlara ait paket tur fiyatları şöyle:

Cancun: 1.511 pound

Mayorka: 742 pound (Yarım pansiyon)

Girit: 782 pound (oda-kahvaltı)

Antalya: 853 pound (her şey dahil)