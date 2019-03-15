Türkiye 2019'da Rusya'dan kaç turist bekliyor?

TÜRK uzmanlar, 2019 yılında Türkiye'yi ziyaret edecek en fazla turistin Rusya ve Almanya'dan olacağını düşünüyor. Rusya'dan altı milyon, Almanya'dan ise beş ya da beş buçuk milyon turist bekleniyor. Moskova'daki Türkiye Kültür ve Turizm Danışmanı Celal Kılıç, Rusya'dan gelecek turist sayısının geçen yılkiyle aynı olacağını ve Türk otelcilerin uyguladığı esnek fiyat politikasının da yeni sezon için programlarını dengelemek isteyen Rus tur operatörlerinin planlarını kolaylaştıracağını düşünüyor. Kılıç, yıllardır yaptırımlar altında olan Rus ekonomisine alışan Rus vatandaşlarının seyahat etmekten vazgeçmeyeceklerini ve Türkiye'yi seçmeye devam edeceklerini belirtti. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da, Türkiye'nin Rusya için turizmde bir numara olarak kalacağını öngörüyor. Turist sayısında azalma olmayacağını düşünen Bağlıkaya, yüzde üç ila beş oranında bir artış bekliyor. BDT ülkeleri ve Doğu Avrupa'daki Türk havayolu şirketlerinden birinin koordinatörü olan Orhan Sancar ise 2019 yılı turist sezonu için biraz daha karamsar. Türk basınına verdiği röportajda, Rus tur operatörlerinin 2018'de Türkiye'ye olan talebi çok fazla abarttığını ve kapasiteyi yüzde 20 oranında artırdığını söyledi. Sancar'a göre, Rus tur operatörleri bu yıl imkanlarını daha ölçülü değerlendirmeye çalışacak. Rusya'dan Türkiye'ye ulaşım hacminde geçen yıla göre yüzde 20 oranında azalma oldu.