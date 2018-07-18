Türk Hava Yolları 4 bin 600 personel alacak.

“İSTANBUL Yeni Havalimanı’nda alanın büyümesi ve operasyonların artmasına bağlı olarak yer hizmeti veren Turkish Ground Services şirketi 1.600’e yakın eleman alacak.

THY olarak biz de normal büyümemize paralel her yıl 3 bine yakın personel alıyoruz.

Özellikle genç arkadaşlarımız, hem bizim hem de iştiraklerimizin web sitelerini takip edip, kendilerine uyan iş ilanlarına müracaatta bulunsun.

Havacılık sektörünün çıtasını gençlerle yükseltelim.”Yeni havalimanında yeni ortaklıklarının olduğunu anımsatan Ekşi, buranın cazibe merkezi olarak görüldüğünü, yerli ve yabancı birçok firmanın THY ile iş birliği yapmak istediğini, görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

THY’nin DO&CO ile ikram konusundaki iş birliğinin devam edip etmeyeceği konusuna da değişen Bilal Ekşi, bu konunun önümüzdeki hafta netlik kazanacağını kaydetti. Ekşi, “Yeni havalimanında THY’nin ikram hizmeti konusunda Singapur SATS firması çok cazip teklifte bulundu. Bu teklifi değerlendirerek, görüşmelere başladık.

Turkish DO&CO ikram konusunda ödüller almamızı sağlayan çok güzel bir şirketimiz. Hakikaten ikramda THY’yi bir noktaya getirdi. Biz aslında bu şirketten memnunduk ancak diğer şirketin finansman teklifi cazip olduğu için görüşmeler devam etti” dedi.