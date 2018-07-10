Turizmin patronu bizden biri

YENİ hükümet kabinesinin en dikkat çeken isimlerinden biri Kültür ve Turizm Bakanı oldu. İşadamı Mehmeü Ersoy, kabinedeki en zengin bakanlardan biri. 1968 doğumlu olan Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibi. Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy'dur. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir.

Mehmet Ersoy'un eşi : Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy ekranlardan bilinen bir isim. Bir çocukları olan Ersoy çitfi birlikte çalışıyorlar.

Mehmet Ersoy nereli : 1968 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ersoy, Alman Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitiren Mehmet Ersoy, ilk olarak ETS Tur'u kurdu. 1999 yılı sonunda otelciliğe geçen Mehmet Ersoy ile ikiz kardeşi Max Royal ve Voyage Turizm ile sektörde etkili oldular.

Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy medyanın eski yüzlerinden biri. Show TV kanalında uzun yıllar çalışan Pervin Ersoy, Günaydın Türkiye programını sunmuştu. Pervin Ersoy verdiği bir röportajda kendisini şu şekilde anlatıyor:

-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Halka İlişkiler masterı yaptım sonrasında. Ama tüm üniversite sezonu boyunca çalışma hayatım vardı. Birçok televizyon kanalı ile çalıştım. Yıllarca Show TV'de çalıştım.Orada Günaydın Türkiye adlı bir programım vardı.Yıllarca o programı yürüttüm. Çocuklara yönelik Street Fighter adlı bir programım vardı o programı sundum. Daha sonrasında kendi işim olan halkla ilişkiler işimi yapmak istedim. Daha sonra eşimin firması ETS Tur ile çalışmaya başladım. Halen daha eşimle birlikte iş hayatında beraberiz.'

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2018, 00:17