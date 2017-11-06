'Turizmin önemi anlaşıldı'

ÜÇÜNCÜ Turizm Şurası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla yapıldı. Şuraya Alanya’yı temsilen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ile TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güner de katıldı. Başkan Sili, şura ile ilgili şunları söyledi:

'BAKANLIK KAMUOYUNA AÇIKLAYACAK'

Toplamda 13 komisyon yer aldı. Bu komisyonların her biri Türkiye turizmiyle alakalı olarak belirledikleri konu başlıkları altında çalışmalar yaptılar. Biz de konaklama komisyonunda görev aldık. Sorunlar ve alınması gereken tedbirlerle ilgili bir sonuç raporu ortaya çıkardık. Komisyon raporları bakanlık tarafından değerlendirmeye alınacak ve ilerleyen dönemde kamuoyuna açıklanacak.

'50 MİLYON TURİST HEDEFİ ERKENE ALINABİLİR'

Bu çalıştay Türkiye turizminin gelmiş olduğu noktada son birkaç yıldır ve öncesinde yaşanan olumsuzluklara ve yapısal sorunlara ışık tuttu. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde Türkiye turizminin gelmesi gereken nokta, yapılması gerekenler masaya yatırıldı ve raporlar bu doğrultuda oluşturuldu. Umuyorum ki 2023 hedeflerimiz olan 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine daha erken tarihlerde ulaşırız.

'HEDEFE HIZLI İLERLEYECEĞİZ'

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş ve diğer bakanlarla birlikte yaptıkları oturumlarda edindiğim izlenim Türkiye turizminin ne denli önemli olduğuyla ilgili bir konsensüs oluştuğu yönünde oldu. Atılması gereken tüm adımların ilgili bakanlıklar ve hükümet nezdinde atılacağına inanıyorum. Amacımız Türkiye turizmini en kısa sürede daha ileriye taşımak. Bu süreçte emeği geçen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş’a, ilgili diğer bakanlıklara ve şurada görev alan tüm personele teşekkürlerimizi sunuyoruz."

