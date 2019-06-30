Turizmin nabzı bu toplantıda attı

GOLD Island Otel’de düzenlenen toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Yöre Temsil Kurulu (YTK) temsilcileri, ALTİD başkan yardımcıları ve bölge dernek başkanları, Gazipaşa Havalimanı (GZP) Genel Müdürü Ekrem Akgül ve GZP İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı, Alanya Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Paulina Müftüoğlu, Komisyon Üyesi Serkan Salvur ve acenta temsilcileri katıldı. Toplantıda, GZP yolcu geliş-gidiş süreci, dünya ve Alanya turizmindeki gelişmeler, işletmeler arasında yapılan kontratlar, iflas eden uçak firmaları, kaynak pazarların durumları, Alanya müdavimi olan turist oranının artırılması ve misafir memnuniyeti konuları masaya yatırıldı.