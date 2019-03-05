Turizmin nabzı Berlin’de atacak

DÜNYANIN en büyük turizm fuarı olarak kabul edilen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nın resmi açılışı dün akşam Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier tarafından yapıldı. 6-10 Mart tarihleri arasında düzenlenen ITB'de bu yıl aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 181 ülkeden 10 bin katılımcı yer alıyor. ITB'ye Türkiye'den 100'ün üzerinde otel, tur operatörü, seyahat acentesi ile turizm alanında faaliyet gösteren dernek ve kuruluşlar katılıyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kurulan Türkiye standında dünyanın bilinen en eski tapınak merkezi olarak kabul edilen Şanlıurfa yakınlarındaki Göbeklitepe'nin tanıtımına ağırlık verilecek. Türkiye'de 2019, Göbeklitepe Yılı olarak ilan edilmişti. Stantta, Türkiye'nin deniz ve güneşinin yanı sıra son yıllarda sayıları artan golf merkezlerinin, mavi yolculuğun, termal sağlık turizminin ve bisiklet gibi doğa sporu imkanlarının da tanıtılması hedefleniyor. Türkiye standının açılışı bu akşam (Çarşamba) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılacak.

ALANYA’DAN KİMLER KATILACAK?

Alanya’nın Kültür ve Turizm Bakanlığı çatısı altında tanıtım faaliyetlerini yürüteceği fuara Alanya’dan Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTİD Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Ünal, Eftalia Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydıncı ve turizmciler katılacak.

‘BEKLENTİMİZİN ÜZERİNDE BİR SEZON OLACAK’

Aynı zamanda ALTAV Başkanı da olan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dünyanın sayılı fuarlarından biri olan ITB’ye katılımın yoğun olduğunu söyledi. Fuarda Alanya olarak yerlerini alacaklarını belirten Yücel "Son zamanlarda turizmle ilgili aldığımız haberler çok iyi ve beklentilerin üzerinde bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Şubat ayında ülkeye gelen turist sayısında artışlar söz konusu. Geçen yıla göre oranlarda yüzde 50’ye varan artışlar var. Artık bize turizmde nicelik değil nitelikli projeler lazım. Yerelde ve kurumsal olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

‘ACENTELERLE SICAK TEMAS KURACAĞIZ’

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise, “ITB Berin, dünya turizminin merkezi olan bir fuar. Türkiye ve Alanya turizmi açısından çok önemli. Çalışmalarımızı bakanlıkla beraber yürüteceğiz, bu fuarda yerimizi aldık. Tanıtım çalışmalarımızı yapacağız. En önemlisi pazarlardan gelen tur operatörleriyle, acentelerle birebir görüşmeler yapıp şehrimize nasıl daha iyi ve daha çok misafir çekeriz, bunun çalışmasını yapacağız. 2019 turizmiyle ilgili veriler ne durumda, bu bilgileri almak istiyoruz. Ocak ayında ciddi çıkışlar oldu. Rezervasyonlar arttı. Beklentimiz bu şekilde devam etmesi yönünde. Bu yıl geçen yıla göre artışta yüzde 25’in altına düşmeyeceğimizi umut ediyoruz" diye konuştu.

