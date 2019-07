Turizmin kalbi Dim TV’de attı

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp, sunduğu İğneli Fıçı’nın, dün akşam yayınlanan yeni bölümünün canlı yayın konukları Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, tur operatörü Cengiz Topçu, turizm esnafı Mehmet Türemiş ve Housekeepın dernekleri kurucusu, HOTED onursal başkanı ve başdanışmanı, turizmci Hakan Halit Yeni oldu. Alanya’nın turizm günlüğü, doğrusu ve yanlışlarıyla Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında masaya yatırıldı.

TURİST ALANYA’DAN NE BEKLİYOR?

Turistin turizmden ve Alanya’dan ne beklediğine ilişkin değerlendirmelerini sunan Cengiz Topçu “Aslında turist çok basit bir şey istiyor. Çok basit bir hayal kuruyor. Bir yıl boyunca yorgunluğunu atmak için alternatiflerden birini seçiyor. ‘Ben şu tarihte dinleneceğim, huzurlu bir tatil geçireceğim, geri geleceğim’ diyor. Turistin istediği şey huzurlu bir tatil” ifadelerini kullanırken, Servet Şakiroğlu “Tatilinin otele girdiği andan itibaren iyi geçmesini bekliyor. Dolayısıyla temiz bir otel ortamı, güzel bir kahvaltı, güzel bir öğle ve akşam yemeği istiyor. Ayrıca otelin güvenilir olmasını önemsiyor. Çünkü biz otelciler turistlerin hem canlarından, hem de mallarından sorumluyuz” dedi. Mehmet Türemiş ise “Turist Türkiye'den her şeyi bekliyor. Çünkü o insanlar ülkelerinde çok ağır bir şekilde çalışıyorlar. Gökyüzünde güneşi göremedikleri bir ülkeden buraya geldiklerinde her şeyi bekliyorlar. Bu insanlar buraya geldikleri zaman çarşıdaki esnaflarımız bu insanlara akla hayale gelmeyecek şekilde kötülükler yapıyorlar. Bunları yaşatmadan güzel bir hizmet sunmamız gerekiyor. Onları kandırmamamız gerekiyor. Hanutçuluk yapmamamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Hakan Halit Yeni da turistin güven talebine dikkat çekerek “Ülkemize gelen konukların büyük çoğunluğunun en öncelikli talebi, beklentisi güvenlik. Yanı sıra otele girdiği andan itibaren güler yüzlü bir karşılama, temiz ve onlara evinde hissettirebilecek huzurlu bir ortam bekliyor. Bunları hissettiremediğimiz takdirde ‘geri dönüş’ olarak tariflediğimiz turizmi hayata geçiremeyiz” dedi.

ALANYA TURİSTTEN NELER BEKLİYOR?

Alanya’daki turizmcilerin turistlerden neler bekledikleri sorusunu cevaplayan Cengiz Topçu “Bizim onlardan beklentimiz yabancı bir ülkeye geldiklerinin farkında olmaları. Gittikleri ülkenin kültürünü ve satın aldıkları hizmetin karşılığını bilmeleri. Çünkü tam olarak burada bazı sorunlar yaşayabiliyoruz” şeklinde konuştu. Mehmet Türemiş ise turistten beklentileri hususunda “Biz turistten bir şey beklemiyoruz. Bize gelsinler, biz hizmet edelim, bedelini ödesinler, biz onlara mutluluk verelim ve huzur içinde memleketlerine gönderelim ki 1 sene sonra da tekrar Alanya’ya geri gelsinler istiyoruz. Örneğin benim 1995 yılından beri gelen müşterilerim var” dedi. Hakan Halit Yeni da turistin yeniden gelmesinin turizm açısından önemli olduğuna vurgu yaparak “Turistin tekrar gelmesini bekliyoruz. Hedefimiz konukların tekrar gelmesi. Bizim bunun dışında çok büyük bir beklentimiz olamaz. Ama onların bizden beklentileri çok olabilir” ifadelerini kullandı.

‘HİZMET ODAKLI DAVRANMALIYIZ’

Cengiz Topçu turizmde 2016 krizinin etkilerine ilişkin sunduğu tespitte “Özellikle 2016 yılında yaşadığımız krizden sonra bu işin hizmet odaklı olduğunu unuttuk ve turizme ticari odaklı bakmaya başladık. Dolayısıyla var olan rekabet ortamı da bir rehaveti beraberinde getirdi. Eğer hizmet odaklı çalışmayı bırakırsak, turizmde sürdürülebilirliği sağlayamayız” ifadelerini kullandı.

‘ZAMLAR BOYNUMUZU BÜKÜYOR’

Gelen zamlarla, satış fiyatlarının ters orantılı olduğuna dikkat çeken Servet Şakiroğlu “Devletin hatası var. Hem Turizm Bakanlığı’ndan onaylı, hem de belediyeden onaylı ayrı ayrı oteller var. Turizm belgeli oteller her zaman denetim altında. Bu yüzden müşteriye iyi davranmak zorundalar. Lakin diğer tarafta bunu yapmayanlar oluyor. Bu noktada acentecinin de otelleri sorgulaması gerekiyor. Yanı sıra gelen zamlar otellerin belini büküyor. Elektriğimizi, yiyeceğimiz, içeceğimiz her şeyi, her sene daha zamlı alıyoruz. Fakat satışlarımız, fiyatlarımız günden güne düşüyor. Devletimizin buna bir çözüm bulması şart. Fiyatlarımız artsın ve hizmet kalitemiz de ona göre olsun, doğru orantılı olarak artış göstersin” dedi.

‘ALANYA’DA ESNAF HARİTASI ŞART’

Mehmet Türemiş turizm esnafına eleştirilerini sunarak “Esnafın ahlak sorunu var. Elbette ki bu yargı bütün esnafı kapsamaz. Ama bu esnafların yanında çalıştırdıkları adamları da seçmesi lazım. Karşısındaki müşteriye ahlaksızca davranan insanlar olabiliyor. Biz de zor şartlar altında hayatta kalıyoruz. Fakat o tür davranışlarda bulunmuyoruz. Ayrıca yerel yönetimlere, belediyelere de çok iş düşüyor. Örneğin Çarşı Mahallesi'nde yan yana çok sayıda benzer dükkan görmeniz mümkün. Bunları neden sınıflandıramıyoruz? Ruhsatı olmayan birçok iş yeri var. Bunları gerekli mercilere iletiyoruz. Esnaf haritasının çıkarılması ve esnafların disipline edilmesi şart” şeklinde konuştu.

‘BÖYLE DEVAM EDERSE ÇOK AĞLARIZ’

Turizmde yürütülen politikaların geçmişten günümüze yanlışlığına dikkat çeken Hakan Halit Yeni “Bizim bir turizm politikamız yok. Aslında balık baştan kokuyor. Geçmişten günümüze bu ülkede hiç turizm politikamız olmadı. Hatta daha da kötüye gidiyoruz. Oluşturmadığını sürece bu sapmaları hep yaşayacağız. Bir diğer sorun da çalışanların verdiği zarar olarak karşımıza çıkıyor. Sorunların başında kalifiye eleman yetersizliği ve eğitimsiz insanların turizm içerisinde yer alması geliyor. Hizmet odaklı, geri dönüşüme odaklı gerçek bir turizm yapmıyoruz. Böyle devam ederse daha çok ağlarız ve dizimizi döveriz” ifadelerini kullandı.

ALANYA’YA HD ZARAR VERİYOR MU?

Cengiz Topçu “Turizm konusunda çok genç bir ülkeyiz. Bizim sektörümüz en ufak bir şeyde çok çabuk etkileniyor. Bu coğrafya bizde olduğu sürece turistler buraya gelecektir. Her şey Dâhil sistemi turizmde gerçekliğimiz. Her şeyin makul bir seviyesi var ama biz işi biraz abartıyoruz. Her şey Dahil’in kalkma imkanı kısa sürede yok gibi görünüyor” derken, Servet Şakiroğlu ise “Her Şey Dahil bir satış politikasıdır. Gelir düzeyi düşük müşteriler çok fazla tüketiyor ve oteller bununla başa çıkamıyor. Devlet ise otelleri sadece bir vergi toplama aracı olarak görüyor. Sattığımız fiyatlar tatmin etmediği için de hiç olmadık yerlerden personeller geliyor, onları işe alıyoruz. Bu sektörde okumuş insanlar, bu sektörden kaçıyorlar. Dolayısıyla bu adamları elimizin altında tutmamız lazım” ifadelerini kullandı. Hakan Halit Yeni ise hizmette kalitenin arttırılması gerektiğine değinerek “Her şey Dahil’den çıkmamız zor. Çünkü şartlar bunu gerektiriyor. Kaliteli hizmete odaklanarak, kontrolsüz büyümeyi durdurmamız gerekiyor. Neden sürekli her yere otel yapıyoruz? Elimizdekileri doldurduk da mı, yenilerini yapıyoruz? Her şeyden önce turizmi 6 ay kıskacından çıkarmamız lazım. Bunu çözmezsek sabaha kadar konuşup dururuz. Kontrolsüz büyümeyi durduracağız. İstihdam sorununa çözüm getireceğiz. Hizmette kaliteyi yükselteceğiz” dedi.

‘YAPILAŞMANIN SON BULMASI LAZIM’

Şakiroğlu “Yakın bir zaman öncesinde bazı kanunlar değişti. Turizm açısından son derece önemli bir yere sahip Gazipaşa Alanya Havalimanı. Bakanımız Gazipaşa Havalimanı'nın büyütüleceğini ve iyileştirileceğini söyledi. Bu mutlak surette gerçekleşmeli. Bunun dışında yapılaşmanın önüne geçilmeli. Ancak o zaman gelen turistler ile birlikte fiyatlar tekrar rayına girecektir. Kaliteli ve hizmet odaklı çalışmamız gerekir. Çocuklarımızın da geleceğini düşünerek, iyi fiyatları düşünmemiz lazım. Unutmayalım ki turizm sektörü olarak, 54 farklı sektöre iş veriyoruz” ifadelerini kullandı. Topçu ise GZP’de apron yetersizliği olduğuna dikkat çekerek “Turistler Gazipaşa-Alanya Havaalanı’nı çok seviyorlar. Çok kısa sürede otobüslerine biniyor ve Alanya’ya gelebiliyorlar. Bu büyük bir konfor sağlıyor. Bir takım eksiklikler vardı ve bunları da iletiyoruz. Fiziki olarak çok büyük bir havalimanı olmasını beklemiyoruz. Apron yetersizliği var” dedi.

‘ALANYA, ALANYA’DAN YÖNETİLMELİ’

Mehmet Türemiş kent disiplini hakkında “Şehir disiplini konusunda söylenecek çok şey var. Yapılan uygulamaların hepsinde adalet var mı? Ona bakmak lazım. Uygulamaların adaletli olması lazım. Alanya'da iki başlılık ortadan kalkmalı. Alanya, Alanya’dan yönetilmeli. Bütün esnaflar bu durumdan muzdarip. Her taraf çakma ürün satan dükkanlardan dolu. Disipline edilerek kente bir kimlik kazandırılmalı” dedi.

‘İTHAL ELEMAN KENDİMİZE İHANETTİR’

Hakan Halit Yeni turizmde istihdamın önemine değinerek “İstihdam konusunda çok fazla sorunlarımız var. İŞKUR ‘İstihdam verdim’ diyor falan ama ortada öyle bir şey yok. Bir de ithal eleman ortaya çıktı. İşsizlik hat safhada fakat ithal eleman sağlıyoruz. İthal eleman kendi ülkemize ihanettir. Öte yandan kontrolsüz büyümeyi durdurmak zorundayız. Turizmi nasıl 8 aya, 9 aya yayabiliriz, bunları düşünmemiz lazım. Çarşı trafiğine mutlaka çekidüzen vermemiz gerekiyor. Kalifiye elemana özen göstermemiz lazım” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2019, 17:57