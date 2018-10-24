Turizmi ilk ağızdan dinlediler

ÇOK uzun yıllar Alanya’da eğitim sektörüne hizmet eden Yeni Alanya Dershanesi, dershanelerin kapatılması üzerine 2018/2019 eğitim-öğretim yılı ile birlikte Alaaddin Keykubat Koleji olarak eğitim hayatına devam ediyor. Obagöl Mahallesi’nde bulunan Alaaddin Keykubat Koleji öğrencileri, 'İletişim Yolculuğu' adı altında gerçekleşen eğitimlerine bu kez Alanya turizminin önemli isimlerinden Club Paradiso Otel Genel Müdürü de olan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu’nun konuğu oldular. Kestel Mahallesi’nde bulunan Club Paradiso Otel'de düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Dahaoğlu’na turizm ile ilgili sorular sorarak fikir alışverişi yaptılar. Lise hayatlarını bitirdikten sonra üniversitede turizm alanında eğitim almayı düşünen öğrenciler, Dahaoğlu’ndan sektörün zorluklarını ve keyifli yönlerini dinlediler. Yaklaşık olarak 2,5 saat süren etkinliğin ardından bir açıklama yapan Kolej Müdürü Yümni Can, "Bu güzel etkinlik için ilgilerinden dolayı öğrencilerime ve Mehmet Dahaoğlu’na teşekkür ederim. Mentör buluşmalarında daha önce sevgili Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay ile beraber olmuştuk. Şimdi de çok değerli Mehmet Dahaoğlu ile buluştuk. Yıl boyunca mentör eğitmenlerden dört duvar dışarısında mesleki eğitimler almaya ve öğrencileri Alanya’nın duayen isimleriyle bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi. Kolej öğrencileri de Dahaoğlu'na keyifli sohbet için teşekkür etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

