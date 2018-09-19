Turizme yatırım isteği azaldı teşvik belgesi yarıya düştü

Kriz, turizme yatırım isteğini azalttı. Bu durum, yatırım niyeti beyanı olan teşvik belgelerindeki düşüşte çarpıcı biçimde görülüyor. Durum sektörde ağır krizin yaşandığı dönemden daha kötü

Turizme yatırım isteği azaldı teşvik belgesi yarıya düştü
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YATIRIM teşvik belgesi’ yatırım yapma isteğinin ifadesi olarak kabul edilir.
 
Bu anlamda turizme yatırım isteği azaldı.
 
Sanayi Bakanlığı verilerine göre turizme yatırım yapmayı öngören yatırım teşvik belgesi sayısı kriz yılı 2016’nın bile gerisinde.
 
2016’da yılın ilk yarısında 170 teşvik belgesi alınmışken bu yılın aynı döneminde alınan teşvik belgesi 92’de kaldı. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 101’di.
 
Turizmi yatırım yapma isteğini ifade eden teşvik belgesi sayısındaki düşüş, gelen ziyaretçi sayasında rekor artış ve turizm gelirindeki yükseliş olduğu söylenen dönemde olması dikkat çekiyor.
 
Hangi yıl kaç turizm yatırım teşvik belgesi alındı
( Ocak – Haziran)
 
Yıl

Otel Sayısı

2014

170

2015

134

2016

94

2017

101

2018

92

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