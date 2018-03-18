Turizme Nevruz dopingi

İRAN'DA yeni yıl olarak kutlanan ve baharın müjdecisi olan Nevruz, mart ayında turizmciye bayram ettirecek. Bu hafta sonundan itibaren yoğun bir İranlı akını bekleyen turizmciler, 3 Nisan'a kadar 280 bine yakın İranlı turist ağırlayacak. Karayoluyla Van, havayoluyla da İstanbul ve Antalya'ya akın edecek olan İranlılar, turizmcileri de ihya edecek. Yoğun İranlı akınıyla birlikte oteller Van'da yüzde 100, Antalya ve İstanbul'da ise yüzde 80 dolarken, Nevruz dönemi Türkiye ekonomisine de 250 milyon doların üzerinde katkı sağlayacak. Son yıllarda Alanya'da da sayısı giderek artan İranlı turistlerin, bu dönemde Alanya'ya da büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

'TALEP YÜZDE 10'UN ÜSTÜNDE ARTTI'

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, geçen yıl 250 bine yakın İranlı'nın Nevruz Bayramı'nı Türkiye'de kutladığını belirterek, "Bu yıl talepte yüzde 10'un üzerinde artış var. 280 bine yakın İranlı ülkemize gelecek" dedi. İranlı turistlerin Van, İstanbul ve Antalya'yı ilk üçe koyduğunu belirten Bağlıkaya, bu üç ilin 180 bine yakın İranlı turist ağırlayacağını kaydetti.

'KİŞİ BAŞI BİN DOLAR HARCIYORLAR'

Bağlıkaya, "Yaklaşık 100 bin İranlı da Bursa, Yalova, Trabzon ve Türkiye'nin farklı illerine dağılacak" diye konuştu. İranlı turistin alışveriş tutkusu olduğunu hatırlatan ve kişi başı bin doların üzerinde harcama yaptıklarını aktaran Bağlıkaya, "Bu dönemde 60 bine yakın İranlı turistin ağırlanacağı Van'da oteller yüzde 100 doluluğa ulaşacak. 'Van Alışveriş Günleri'nin düzenleneceği şehirde esnafın da yüzü gülecek" ifadelerini kullandı.

'AVM'LER DE CANLANACAK'

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır da, Nevruz döneminde İstanbul'un 60 bine yakın İranlı turist ağırlayacağını kaydetti. "Özellikle Taksim bölgesindeki otellerin dolulukları yüzde 80'in üzerine çıkacak" diyen Bayındır, AVM'lerde de ciddi bir hareketliliğin yaşanacağını kaydetti. İran'ın en büyük tur operatörlerinden biri olan Narkissos Turizm'in CEO'su Erkan Kaplan ise daha küçük bütçeye sahip olanların karayoluyla Van'a geldiğini belirterek, "Bir üst gelir grubundaki İranlılar da uçaklarla Antalya ve İstanbul'a gitmeyi tercih ediyor" dedi.

'UÇUŞ İZNİ ÇIKARSA SAYI ARTAR'

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise, Antalya'da bulunan 900 otelin yaklaşık 110'unun açık olduğunu belirterek, "Şu anda bu otellerimizin doluluk ortalaması yüzde 60'larda. Ancak hafta sonundan itibaren İranlı turistin katkısıyla doluluklar yüzde 80'lere çıkacak" dedi. Geçen yıl Nevruz döneminde 50 binin üzerinde İranlı turist hedeflediklerini aktaran Yağcı, şunları anlattı: "Ancak İran son anda Antalya'ya charter uçuş iznini iptal etti ve 40 bin civarında İranlı geldi. Bu yıl da yine charter izinleri konusunda sıkıntı var. Bu nedenle 40 bin civarında İranlı bekliyoruz. Eğer bu problem çözülürse çok rahat 60 binleri yakalarız."