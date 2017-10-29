Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
Her 5 erkekten biri bu sorunu yaşıyor!
Her 5 erkekten biri bu...
Whatsapp'ta mesajınızı 7 dakika içinde hemen silin
Whatsapp'ta mesajınızı silebileceksiniz
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
banner468

Turizme Hint dopingi! Sayıları 2,5 kat artacak

Hintli turistin yüzde 80'ini taşıyan Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonunun kongresi, Türkiye'de gerçekleştirildi. 2018'de Hintli turist sayısının 2,5 kat artırılması hedefleniyor

Turizme Hint dopingi! Sayıları 2,5 kat artacak

Hintli turistin yüzde 80'ini taşıyan Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonunun kongresi, Türkiye'de gerçekleştirildi. 2018'de Hintli turist sayısının 2,5 kat artırılması hedefleniyor

29 Ekim 2017 Pazar 12:44
Turizme Hint dopingi! Sayıları 2,5 kat artacak
banner404

TURİZMDE pazar çeşitliliğini geliştirmeyi hedefleyen  Türkiye, yurtdışına yıllık 22 milyon turist gönderen  Hindistan'ı odağına aldı. Hintli turistin yüzde 80'ini taşıyan  Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonunun (TAFI) kongresi,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle  Türkiye'de gerçekleştirildi. Her biri yurtdışına en az 10 bin turist taşıyan 650 Hintli acente,  Hilton  Dalaman  Sarıgerme'de buluştu. Her yıl yurtdışına çıkan 18 milyon Hintli turistin TAFI üyesi acentelerle seyahat ediyor olması bu kongreye olan ilgiyi artırıyor.

"YENİ PAZARLARA AÇILMAK STRATEJİK VİZYONUMUZ"

Türk  Hindistan Turizm Konseyi (TITC),  Dalaman,  Ortaca,  Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği'nin (DOKTOB) girişimleriyle gerçekleştirilen kongreye, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı.  Türkiye'de yeni pazarlara açılmanın stratejik vizyon olarak belirlendiğini aktaran Bakan Kurtulmuş, "Özellikle  Hindistan 350 milyon orta sınıf nüfusuyla potansiyel bir ülke" dedi. Bakan Kurtulmuş önümüzdeki yıl için de Türkiye-Hindistan Ortak Çalışma Grubu'nu bu kez  Türkiye'de toplayıp iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımların atılacağını sözlerine ekledi. TAFI Başkanı Praveen Chuch da, "Buraya gelmekteki amacımız  Hindistan'dan  Türkiye'ye gelen turist sayısını artırmak" şeklinde konuştu.

2.5 KAT ARTACAK

Geçen yıl 80 bin Hintli'nin  Türkiye'ye geldiğini belirten TITC Başkanı  Emin Çakmak, "Bu yılı da benzer rakamlarla kapatırız" dedi. 2018'de bu yıla oranla sayıyı yaklaşık 2.5 kat artırarak 200 bin Hintli turist hedeflediklerini aktaran Çakmak, "2023'te bu rakamı 2 milyona çıkarmayı planlıyoruz" dedi. DOKTOB Başkan Yardımcısı ve  Hilton  Dalaman  Sarıgerme Resort&SPA Genel Müdürü Tunç  Batum ise, "Yakın süreçte charter konusunun çözüleceğini düşünüyoruz. Buraya gelecek uçaklara SLOT verilmesi ve direkt uçuşların sağlanmasını istiyoruz" dedi.

HİNTLİ TURİST KİŞİ BAŞI 2 BİN EURO HARCIYOR

Düğünden, film turizmine, kültürden doğaya kadar geniş bir alanda seyahat alışkanlığı Hintli turist ölü sezon olarak tabir edilen mart-nisan ve ekim-kasım aylarında seyahat ediyor. Hintli turistin her biri ortalama 1.500 ila 2 bin euro arasında harcama yapıyor.

ÖLÜ SEZONA CHARTER DESTEĞİ GELİYOR

Bakan Kurtulmuş,  Muğla'da turizmcilerin charter seferlerine destek talebiyle ilgili de basının sorularını yanıtladı. Turizm teşvik paketiyle ilgili çalışmada son noktaya geldiklerini aktaran Kurtulmuş, "Bu paketle farklı bölgelerden gelen turistlere de charter desteği vermeyi planlıyoruz. Turizmi 12 aya yaymak için düşük sezonda turist getiren acentelere de destek vereceğiz. Çalışmayı  Bakanlar Kurulu'na sunacağız" dedi. ( Sabah)

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
HİNTLİ TURİSTürkiyeTurizm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rezalet...Turiste rahat vermedi
Rezalet...Turiste rahat vermedi
Antalya'da turizmciden kırmızı alarm! Yıldızlı tesisler kapanıyor...
Antalya'da turizmciden kırmızı alarm! Yıldızlı tesisler kapanıyor...
İmzalar turizm için atıldı
İmzalar turizm için atıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim