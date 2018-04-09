'Turizmden payımızı alalım'

Yasin ARAZ

EXOTIC Tour Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Topçu, yeni sezon öncesi Alanya'da yaşanabilecek aksaklıklar ve alınabilecek önemler hakkında yetkililere seslendi. Tespit ettiği sorunları dile getiren Topçu, "Geldi, geliyor, nasıl olacak derken 2018 yaz sezonu yoğun geçen ve kısmen de devam eden hazırlıkların gölgesinde kapıyı çaldı" dedi. Topçu, "2018, gelen misafir sayısı olarak 38-40 milyon aralığının konuşulduğu ve önümüzdeki yıllara daha umutla bakacağımız bir yıl olacak gibi görünüyor. Belki bazı sektörlerde gelen misafirle elde edilecek kazanç arasındaki ilişkide tereddütler bulunsa da sektör yaptığı çalışmaların karşılığını alacak. Belki şimdi bundan sonra ne yapmak gerekiyor diye düşünmenin zamanı geldi. 50 milyon hedefinin olduğu sektörde çalışmaların aynı hızla devam etmesi gerekiyor" diye konuştu.

'TANITIMLARIN SÜREKLİLİĞİ SAĞLANMALI'

Topçu, önerilerini şu şekilde sıraladı: "Destinasyonun canlılığı korunmalı, tüm mevsimlerde gelmek için sebepler yaratılmalı ve bunlar bütün ulaşım kanalları kullanılarak sürekli tekrarlarla misafire ulaştırılmalıdır. Unutulmamalıdır ki seyahat çemberi 4 saatlik bir uçuşu kabul edilebilir bulur. Bu yüzden, katma değeri çok olan Avrupa'da tatile çıkanların az bir kısmının ülkemize geldiği temel alınarak daha çok Avrupalı turiste ulaşmanın yolları aranmalıdır. Rusya'da bile tatile çıkanların az bir kısmı ülkemizi tercih etmektedir. Bu pazarda da yoğun ve sürekli çalışmalara devam edilmelidir.

'PAZARLARDAN YETERİ KADAR PAY ALAMADIK'

Çok yoğun geldiğini düşündüğümüz Finlandiya'da, 2017 yılında 783 bin 400 paket tatil satılmış, bunun sadece 37 bini ülkemize gelmiştir. Aynı dönemde İspanya 265 bin, Yunanistan ise bu rakamın 194 binini almıştır. Özellikle ana pazarlarımız olan İskandinav, Almanya, Hollanda ve diğer birçok pazarda bu durum görünmektedir. Ayrıca son yıllarda artan bir grafik yakaladığımız Rusya pazarında gideceğimiz çok yol bulunmaktadır.

'EN İYİ ÖRNEK İSPANYA OLMALI'

Özellikle Nisan-Mayıs-Ekim ve Kasım aylarındaki hareketliliğin arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır. Aksi taktirde Haziran-Eylül arasına sıkışan artışları kaldıracak yatak ve uçak kapasitesinde sıkıntılar yaşanacağından yeni yatak talepleri gündeme gelecek, bu da turist sayısındaki artışın fiyatlara yansımasını etkileyecektir. İspanya'da misafir girişlerinin yüksek olmasının en önemli faktörlerinden biri tüm yıl devam eden turizm hareketliliğidir.

'SÜREKLİ AYNI ŞEYLERİ KONUŞMAYALIM'

Sürekli gündeme gelen yapılması gerekenleri, yapılacak eğitim ve denetim çalışmaları ile sorunları gündem olmaktan çıkarıp, enerjimizi ve imkanlarımızı yeni, uygulanabilir projelere yönlendirmeliyiz. Devletin yaptığı veya yapmayı planladığı destekleri sektörün yumuşak karnı olan düşük sezonlara yaymak için yapılacak çalışmalara yoğunlaşılmalı ve yapılacak tavsiyeler sürekli hatırlatılmalıdır."