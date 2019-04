Turizmden kötü haber: Yerel seçimler dış basında...

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA’DA turizm sektörünün önde gelen isimleri Yeni Alanya'ya yaptıkları değerlendirmelerde, Avrupalıların Türkiye'de yaşanan süreç nedeniyle tepkili ve temkinli olduklarını dile getirmişler ve bu durumun 2019 turizm sezonuna yansıyacağının sinyallerini vermişlerdi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu son değerlendirmede “İstanbul seçimi ülkede gündemi daha ne kadar işgal edecek bilmiyorum ama, İstanbul’da seçimi kimin kazandığına ya da kaybettiğine değil bu kaostan ülkenin ne kazanıp ne kaybettiğine bakmak gerek. Ne karar verilecekse verilse de esas gündemimize dönsek artık” ifadelerini kullandı.

'REZERVASYONLAR YÜZDE 80 DÜŞTÜ'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "İstanbul'da seçim sonuçlarıyla ilgili girilen süreç Avrupa’da da dikkatle izleniyor" açıklamasında bulunarak, bu belirsizliğin turizm sektörünü vurabileceğini belirtmişti. Dahaoğlu, gelinen noktada birçok rezervasyon iptalinin yaşandığı bilgisiyle ilgili "Rezervasyon tam olarak kesilmiş değil. Fakat yüzde 80 oranında düştü. Bir an önce İstanbul krizinin çözümlenmesi taraftarıyız. Önemli olan kimin kazanıp kaybettiği değil, bir türlü sonuca ulaşamamış olmak. Bu durumun bir an önce sonuca ulaşmasını ümit ediyoruz. Çünkü turizm çok hassas bir sektör ve her şeyden etkilenebiliyor. 2019 turizm sezonunun iyi geçeceğini göz önünde bulundurursak, bu durumun sonuçlanması için yetkililer elini taşın altına koymalıdır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz" dedi.

'BU DÜŞÜŞE KİMSE ŞAŞIRMASIN'

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı ise Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olan metropoldeki seçim sonucu belirsizliğiyle ilgili daha önce yapmış olduğu "Bu sürecin bir an önce sonlandırılması gerekiyor" açıklamasını yineleyerek, "İstanbul’da seçim sonucunun kesinleşmemesi ile ilgili birçok soru alıyoruz. Özellikle yerleşik yabancılar bile bize 'Ne olacak bu İstanbul'un hali?' diye soruyor. İstanbul’daki durum taraflı-tarafsız tüm Türkiye’yi etkiliyor. Şu anda programında Türkiye’nin adı geçen herkesin öncelikli ilgi alanı İstanbul’daki sayımın sonlanması ve kesin sonucun resmiyet kazanmasıdır. Bu sürecin tatil planı için Türkiye’yi tercih eden Avrupalıları tedirgin ettiği de bir gerçek. Böyle giderse rezervasyonlarda daha korkutucu bir düşüşün yaşanacağını düşünüyorum. Böyle bir sonuç kaçınılmaz olacaktır. Eğer bu yaşanırsa kimse şaşırmasın" ifadelerini kullandı.