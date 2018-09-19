Turizmden 24 firma konkordatoya gitti

EKONOMİDE yaşanan krizin büyüklüğü hergün yeni bir yönüyle ortaya çıkıyor. Zor durumda olan şirketlerden, iflas erteleme yerine getirilen ‘Konkordato’ya gidenlerin sayısı artıyor.

Kendi kusuru olmaksızın mali durumu bozulmuş olan bir borçlunun alacaklıları ile yaptığı bir anlaşma anlamına gelen konkordato sonrasında şirketler, yeniden borçlanamıyorlar.

Türkiye’nin çeşitli illerinden ve her sektörden yüzlerce firmanın konkordatoya gittiği öğreniliyor.

Konkordatoya giden firmalar arasından turizm sektörünün değişik kesimlerinden 24 firma var.

Konkordatoya giden şirketlerin çoğunluğunun İstanbul ve Ankara merkezli olması dikkat çekiyor.

Konkordatoya giden firmaların sektörlere göre dağılımında inşaat firmaları çoğunlukta.

İnşaat şirketlerini gıda ve tekstil sektöründen firmalar izliyor.

Konkordato nedir ?

İflas anlaşması veya konkordato (İtalyanca:concordato) batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dahilinde ödemek için alacaklılarıyla yaptıkları anlaşmadır.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 16:38