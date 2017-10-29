Turizmde yeni hedef Hindistan

TOPLANTIDA konuşan Bakan Kurtulmuş, Türkiye ile Hindistan arasında önemli kültürel benzerlikler bulunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Hindistan'ın en büyük seyahat acenteleri birliği Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) üyesi 600 acentenin kongresini yaptığı Dalaman'daki otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte Antalya'dan helikopterle kente giden Bakan Kurtulmuş'u, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Milletvekili Nihat Öztürk, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otel ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, TAFI Başkanı Praveen Chugh, Yönetim Kurulu Üyesi Fulya Okutur, Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak karşıladı. Kurtulmuş ve eşine, çocuklar çiçek vererek teşekkür etti.

3 ÜLKENİN POTANSİYELİNE VURGU

Hindistanlı tur operatör ve acente yetkililerinin katıldığı toplantıda konuşan, Hindistan, Çin, Japonya'nın dünya nüfusundan üçte birinden fazla nüfus potansiyeline ve orta sınıfa sahip olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, "Özellikle Hindistan'da 350 milyon orta sınıfın olduğunu ve yeni destinasyonlar arandığını biliyoruz. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Hindistanlı dostlarımızla birlikte; yeni turizm destinasyonumuzun içinde yer almak istiyoruz. Bu nedenle Hindistan'la ilgili ilişkilerimizi dostluk ve turizm çerçevesinde hızla geliştirmek istiyoruz" dedi.

ÜLKENİN TARİHİ YERLERİNİ TANITTI

Hindistan'ın dünya ekonomisinde 10'uncu, satın alma ekonomisi açısından ise dünyada üçüncü sırada yer aldığını belirten Kurtulmuş, şunları söyledi: "Özellikle geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Hindistan'ı ziyaret etmesinin ardından ilişkilerimiz turizm alanında hız kazandı. İlişkilerimiz iyi bir seviyeye geldi. Türkiye ve Hindistan arasında önemli kültürel benzerlikler olduğunu biliyoruz. Her iki ülkede güçlü geniş ve kültürel zenginliğe sahip toplum ve aile yapılarında önemli benzerlikler var. Türkiye tarihi zenginlikleri bakımından güçlü bir ülkedir. Hem İslam medeniyeti hem de İslam öncesi medeniyetlere ait çok güçlü güzelliklere, eserlere, birikime sahibiz. Bu ülkenin her bölgesinde farklı ayrı güzellikler var." Antalya, Kapadokya, Karadeniz, İstanbul ve Ege Bölgesi'nin tarihi doğal güzelliklerinden de bahseden Bakan Kurtulmuş, Konya'nın manevi kültürünü de Hintli konuklara tanıttı. Bakan Kurtulmuş ayrıca, "Şanlıurfa'da dünyanın ilk yerleşim merkezi olan Göbeklitepe var. Orada çalışmalarımız devam ediyor. Gelecek ziyaretinizde mutlaka görmenizi isterim" dedi.

TÜRK VE HİNTLİ TURİZM ÇALIŞMA GRUPLARI BULUŞACAK

Hindistan ile Türkiye arasında turizmle başlayan ikili ilişkilerin Avrupa ile Asya arasında önemli bir bağlantı unsuru olacağına inandığını söyleyen Kurtulmuş, "Bu nedenle bu ilişkileri geliştirerek devam ederken, biz de Türkiye olarak Hindistan kapılarını zorlamaya devam edeceğiz. Özellikle savaşların arttığı, kavgaların çoğaldığı bir dünyada turizm ve kültürleri ile birbirlerine yaklaşan ülkelerin bu olumsuzlukları ortadan gidereceğine inanıyorum. Tüm bu güzellikler, kültür tarih ve olanaklar güzel ülkemizde mevcut. Bu nedenle Hindistan ile ilişkilerimizi arttırmaya devam edeceğiz. Atılacak daha önemli adımların kararlarını alacağız. Önümüzdeki yıl Hindistan-Türkiye ortak çalışma guruplarının toplantısını Türkiye'de yapacağız" diye konuştu. Toplantı sonunda TAFI Başkanı Praveen Chugh, Numan Kurtulmuş'a Gandi'nin minik maketini hediye etti. Kurtulmuş ardından, Türk ve Hintli basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'nin kültür alanında istediklerini yapıp yapmadığı sorusu üzerine Kurtulmuş, "Özellikle kültür alanında istediklerimizi yapamadık. Türkiye'ye karşı negatif algı operasyonu sürerken, kültür ve turizmi stratejik araçlar olarak kullanıp, Türkiye'nin imajının olumlu noktaya erişebilmesi için bunları yumuşak güç unsuru olarak kullanacağız. Bunun tabii ki hem kamunun hem özel sektörün hem üniversitelerin araştırmaları ile hep birlikte bir seferberlik ruhu ile yapılması gerekiyor" dedi. Bakan Kurtulmuş, toplantının ardından eşi ile birlikte Antalya'ya döndü.