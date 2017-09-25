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Turizmde yeni hamle! Dünyaca ünlü yazarlar Türkiye'yi yazacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizme canlılık getirmek için harekete geçti. Bakanlık, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerini dünyaca ünlü yazarların kalemiyle romanlara taşıyacak

Turizmde yeni hamle! Dünyaca ünlü yazarlar Türkiye'yi yazacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizme canlılık getirmek için harekete geçti. Bakanlık, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerini dünyaca ünlü yazarların kalemiyle romanlara taşıyacak

25 Eylül 2017 Pazartesi 10:58
Turizmde yeni hamle! Dünyaca ünlü yazarlar Türkiye'yi yazacak
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yeni hamlelerle turizmde ses getirmeye hazırlanıyor. 2023 hedefleri doğrultusunda turizm vizyonunu yazan bakanlık,  Türkiye'nin önemli turistik merkezlerini dünyaca ünlü yazarların kalemiyle romanlara taşıyacak. Dünyada ses getiren projelere imza atmış yönetmen ve yapımcılar da davet edilerek  Hollywood standartlarında film ve dizilere  Türkiye'nin ev sahipliği yapması sağlanacak.

KAPADOKYA'DA YAZARLAR EVİ AÇILACAK

Turizmde ilk hamle  Kapadokya olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyaca ünlü yazarları  Türkiye'ye davet etmeye hazırlanıyor.  Türkiye'nin turizmdeki gözdesi  Kapadokya'ya kurulacak 'Yazarlar Evi' projesiyle birlikte başta  Dan Brown,  Adam Fawer ve ünlü  Japon yazar Haruki Murakami olmak üzere birçok ünlü isim  Kapadokya'daki 'Yazarlar Evi'nde ağırlanacak. Ünlü yazarlar romanlarında  Türkiye'nin kültür ve turizm değerlerini okuyucuya aktararak  Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedefleri doğrultusunda tanıtımını yapacak. Bakanlık ayrıca, bölgeye büyük bir film platosu kurulması için de kolları sıvadı. Dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcılar da  Kapadokya'ya davet edilerek  Hollywood standartlarında dizi ve filmlere  Türkiye'nin ev sahipliği yapması sağlanacak.

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Kültür Ve Turizm BakanlığıTürkiye CumhuriyetiAdam FawerHollywoodDan Brown
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