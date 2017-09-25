Turizmde yeni hamle! Dünyaca ünlü yazarlar Türkiye'yi yazacak

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yeni hamlelerle turizmde ses getirmeye hazırlanıyor. 2023 hedefleri doğrultusunda turizm vizyonunu yazan bakanlık, Türkiye'nin önemli turistik merkezlerini dünyaca ünlü yazarların kalemiyle romanlara taşıyacak. Dünyada ses getiren projelere imza atmış yönetmen ve yapımcılar da davet edilerek Hollywood standartlarında film ve dizilere Türkiye'nin ev sahipliği yapması sağlanacak.

KAPADOKYA'DA YAZARLAR EVİ AÇILACAK

Turizmde ilk hamle Kapadokya olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünyaca ünlü yazarları Türkiye'ye davet etmeye hazırlanıyor. Türkiye'nin turizmdeki gözdesi Kapadokya'ya kurulacak 'Yazarlar Evi' projesiyle birlikte başta Dan Brown, Adam Fawer ve ünlü Japon yazar Haruki Murakami olmak üzere birçok ünlü isim Kapadokya'daki 'Yazarlar Evi'nde ağırlanacak. Ünlü yazarlar romanlarında Türkiye'nin kültür ve turizm değerlerini okuyucuya aktararak Türkiye'nin turizmdeki 2023 hedefleri doğrultusunda tanıtımını yapacak. Bakanlık ayrıca, bölgeye büyük bir film platosu kurulması için de kolları sıvadı. Dünyaca ünlü yönetmen ve yapımcılar da Kapadokya'ya davet edilerek Hollywood standartlarında dizi ve filmlere Türkiye'nin ev sahipliği yapması sağlanacak.