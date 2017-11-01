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'Turizmde yeni atılım zamanı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, turizmde yeni bir atılım zamanının geldiğini söyledi.

'Turizmde yeni atılım zamanı'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, turizmde yeni bir atılım zamanının geldiğini söyledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 20:57
'Turizmde yeni atılım zamanı'
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 1-3 Kasım 2017 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonunda gerçekleştirilecek 3. Turizm Şurası’yla ilgili mesaj yayınladı. Hisarcıklıoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’nin en yüksek döviz girdisi sağlayan ve en katma değerli sektörlerinin başında turizm gelmektedir. Türkiye, elverişli iklim koşulları, merkezi coğrafi konumu ve adeta bir açık hava müzesi olması avantajları sayesinde dünyanın ilk 5 turizm destinasyonundan biri olma potansiyeline sahiptir. İçerideki terör olayları ve bölgedeki karışıklıklar nedeniyle Türkiye’ye gelen turist sayısında bir gerileme olsa da 2017 yılında yeniden yukarı doğru bir hareket gözlenmeye başlamıştır. 3. Turizm Şurası tam zamanında toplanmaktadır. Şurada sektörün tüm tarafları, Türkiye’nin turizmde yeni bir atılım yapması için atılması gereken adımları belirleyeceklerdir. Kamu ve özel sektör birlikte çalışarak Türkiye'nin turizmde sahip olduğu potansiyeli gerçekleştirmesini sağlayacaklardır. Şuranın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
 

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Anahtar Kelimeler:
TurizmTürkiye Odalar Ve Borsalar BirliğiRifat Hisarcıklıoğlu
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