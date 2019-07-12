Turizmde yaprak dökümü! Ünlü otel iflas etti

İSTANBUL 18. Asliye Ticaret Mahkemesinde 20.01.2016 tarihinde Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin açtığı iflas davası 30.05.2019 tarihi ile sona erdi. Mahkeme Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin iflasını kabul etti. İstanbul 18. Asliye Ticaret Mahkemesi kararında ''Bilirkişi heyetince düzenlenen 09.04.2019 tarihli ek rapor incelendiğinde rayiç bedel hesabına göre Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketinin 581 Milyon 227 bin TL borca batık olduğu bildirilmiştir. Toplanan tüm deliller ve alınan bilirkişi raporuna göre davacı şirketin 30.04.2018 tarihi itibariyle 4 milyon 22 bin 777 TL SGK borcu olduğu, yine 09.04.2019 tarihi itibariyle 6 milyon 187 bin 860 TL vergi aslı, geri kalanı da geçikme zammı olmak üzere toplam 8 Milyon 598 bin 884 TL vergi borcu bulunduğu, davacı şirketin hakkında 108 adet açılmış icra takibi bulunduğu, alınan bilirkişi raporuna göre şirketin borca batık olduğu anlaşıldığından doğrudan doğruya ifalasına karar vermek gerekmiştir'' denildi. Öger otelciliğe çalışanlar, incoming acenteleri, bankalar ve çeşitli kuruluşlar icra davası açmış.Ayrıca şirket iflas etmeden önce otellerde çalışan 215 kişinin maaşlarını aylarca ödememiş.

Öger, incoming acentelerin bedelli teminat çeklerini de kullanmış

Öte Yandan, Öger Otel İşletmeleri Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, bazı İncoming acentelerinden Milyonlarca Dolarlık Bedelli teminat çekleri almış. Öger, 3.cü sahıslara verilemez ibaresinin yer almasına rağmen iflasını açıklamadan bu çekleri bankalara vermiş. Bankalar ise almaması gereken bu çekleri aldığı için incoming acenteleri ile davalı duruma düşmüşler. İncoming acenteleri yetkilileri, otellerle yapılan anlaşma gereği yılın başında otellere bazı çekler verildiğini, otellerinde bu çekleri müşterinin kabulunden sonra tahsil ettiğini belirttiler. Ancak Öger'in bu çekleri müşteri gelmeden bankalara verdiğini, parasını tahsil ettiğini, bankalarında bedelli teminat çeklerini almaması gerekmesine rağmen alarak tahsilini gerçekleştirdiklerini ifade ettiler. Şimdi bankalar, incoming acentelerinin verdiği çekleri tahsil etmek için davacı oldular. İncoming acenteleri, bu olayın tam da 2016 yılı krizinde gerçekleştiğini, uçak düşmesi nedeniyle first major durumunun oluştuğunu, anlaşmanında tektaraflı olarak iptal ediliğini de sözlerine eklediler.