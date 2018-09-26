Turizmde vergi kaçağına 'drone'lu takip

YUNANİSTAN Maliye Bakanlığı ve Sahil Güvenlik, yoğun olarak günübirlik turların yapıldığı Santorini adasında vergi kaçakçılığını önlemek için harekete geçti.

TEKNELERİN YOLCULARINI SAYIP DENETİM YAPIYORLAR

Günübirlik turlar düzenleyen tekleneleri dronelarla takip altına alacak olan otoriteler, günübirlik kısa turlar düzenleyen teknelerin tüm yolculara fatura verip vermediğini (dolayısıyla vergi kaçırıp kaçırmadığını) kayıt altına alacak.

Dronelar sayesinde teknelere binen yolcu sayısını tespit etmeyi planlayan Maliye Bakanlığı, böylelikle ibra edilen yolcu sayısı ile gerçek yolcu sayısını karşılaştırarak vergi kaçırılıp kaçırılmadığını tespit edebilecek.

9 TEKNEYE 25 BİN EURO PARA CEZASI VERİLDİ

Teknelere kaç turistin bindiğini saymak için ilk defa deneysel olarak kullandıklarını ve çok iyi sonuç aldıklarını belirten Bağımsız Kamu Geliri İdaresi, şimdiye kadar 9 turist gemisini kontrol ettiklerini yanlış yolcu beyanında bulunanlara toplamda 25 bin euro para cezası kestiklerini açıkladı.