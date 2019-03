Turizmde 'Teşvik' hesabı 

Ceren ŞAHİN

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ‘Burası Türkiye Burada İş Var’ sloganıyla başlatılan, TOBB ev sahipliğinde ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılımıyla gerçekleşen İstihdam Seferberliği 2019 programı, 25 Şubat 2019 tarihinde başladı. Programa Alanya’yı temsilen Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kamburoğlu katılım sağladı. Kamburoğlu toplantıya ilişkin değerlendirmelerini Yeni Alanya ile paylaşarak “Verimli bir toplantıydı. Uygulamaya konan teşvikler Alanya’da özellikle turizm işletmelerine katkı sağlayacak” dedi. Yanı sıra ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de teşviklerden yararlanılması doğrultusunda ticaret erbaplarına çağrıda bulunarak “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın” şeklinde konuştu.

Peki, uygulamaya konan teşvikleri sektör temsilcileri nasıl değerlendiriyor? İşte cevapları:

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ İÇİN TEŞVİKLER

İşverenler nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve verginin yanında maaş ödemeyecek. İlave istihdamlar iş yerlerinin 2018 yılı ortalama çalışan sayılarına bakılarak belirlenecek. 3 ayın sonunda devam eden 9 ay boyunca ise işveren maaş ödemesi yaparken, prim ve vergilerden yine muaf olacak. Böylece işverenler 12 ay yani bir yıl boyunca SGK primleri ve vergi yükünden kurtulmuş olacak. Öte yandan bu rakam kadın, genç ve engelli bireylerin istihdamında ise 18 aya kadar çıkacak.

BAŞKAN ŞAHİN’DEN İŞVERENLERE ÇAĞRI

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İstihdam Seferberliği 2019 kampanyasından Alanya iş dünyasının da yararlanması yönünde çağrıda bulundu. Seferberliğin işverenlere çok büyük avantajlar sağladığına dikkat çeken Şahin, “Devletimiz zor günde yanımızda olduğunu gösterdi. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Aklınıza takılan bir konu olursa, odamıza ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, Burada iş var, Burada aş var, Burada gelecek var diyoruz. Sizleri Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak saygıyla selamlıyorum” dedi.

‘BÜTÜN SEKTÖRLER İÇİN ÖN AÇICI OLACAKTIR’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, bu seferberliğin bütün sektörler adına yarar sağlayacağına değinerek “Daha önceki senelerde olduğu gibi otelcinin ve genel anlamıyla konaklama şirketlerinin lehine olan bir teşvik. Alanya açısından da sağlıklı ve yararlı bir teşvik. Yalnızca turizm sektörü için değil bütün sektörler için ön açıcı olacağı kanaatindeyim. Türkiye genelinde istihdam anlamında katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

‘ABARTILDIĞI KADAR FAYDA SAĞLAMAZ’

Alanya Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, teşviklerin Alanya’da sezonun kısa sürmesi nedeniyle abartıldığı kadar işe yaramayacağını belirterek “Teşviklerin turizm sektöründe işverenleri rahatlatacağını söylemek mümkün. Lakin bazı açıkları da var. Bizler sezonumuzu nisan ayında başlatıyoruz. Dolayısıyla işe alımları nisan ayında yapıyoruz. Bu anlamda güzel. Fakat Alanya’da sezonumuzun süresi kısa. Eylül ayından sonra kasım ayına kadar açık olan otel sayımız son derece az. Bu da teşvik süresi kapsamında işe alınan her işçi için iki ay daha ödeme yapmak anlamına geliyor. Öte yandan turizmde fiyatlarımız 1 yıl öncesinden döviz bazlı belirleniyor. Bu sebeple her zaman söylediğimiz gibi fiyatlarımız düşük kalıyor. Maliyetlerimiz ise yüksek. Dolayısıyla teşviklerin turizm işletmeleri için bir yere kadar faydalı olduğu söylense de sezon bitiminde 2 ay daha ödeme yapma zorunluluğumuz olduğundan getirdiğini götürmüş oluyor. Son 2 ayda işçi çalıştıracak oteller boş kalmış olacak. Maliyetlerden ötürü de bir zararımız var. Yaz kış açık olan tesisler için gerçekten avantajlı. Lakin Alanya’nın durumu gereği mevsimlik otelleri daha fazla. Turizm açısından 9 ay süreyi kısaltma yoluna giderlerse yaramıza merhem olabilirler” ifadelerini kullandı.

‘BİR ÇABA VAR, İYİ ALGILAMAK LAZIM’

Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği (ALSİAD) Başkanı Akın Tabaklar ise var olan istihdam çabasına iyi niyetle yaklaşmak gerektiğini vurgulayarak “Mutlaka fayda sağlayacaktır. Zaten en temel amaç istihdamı arttırmak. İşverenlerin ilk 3 ayın ardından 9 ay süre ile istihdam etme zorunluluğu olması sürecin sürekliliğini sağlayacaktır. Dolayısıyla dışarıda gezen kişi sayısını azaltmış, çalışan sayısını arttırmış olacaksınız. Daha önceki senelerde de bunu yaptılar. Faydasını gören işletmeler de oldu. Bu durumu en iyi değerlendiren oteller olmuştu. Devletimiz bir çaba sarf ediyor. Bu durumu iyi algılamak lazım. Sektörel açıdan bizler yüksek sezonumuzu yaşıyoruz. Aralık ayına nazaran şimdi daha çok kişi çalıştırıyoruz. Aldığımız kişileri İŞ-KUR üzerinden alıyoruz. Bu teşviklerden de yararlanıyoruz. Kötü geçen yılların ardından turizmde yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte bir hareketlilik söz konusu. Firmalarımız eskiye nazaran iyi durumda. Yabancıya yapılan satışlar da oldukça iyi. O yönden inşaat sektörü iyi gözüküyor. Tabii ki bu bizim bölgemizde geçerli. İç bölgelerde biraz daha sıkıntılı olduğunu tahmin ediyorum. En nihayetinde teşviklerin de var olan hareketliliği arttıracağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ 2019 KAPSAMINDA UYGULANAN TEŞVİKLER

- Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay) (Mayıs 2019’a kadar)

- Kısa Çalışma Ödeneği

- Asgari Ücret Desteği > Düzenli Ödemeye Devamlı Destek

- Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek (en az 12 ay)

- Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği

- Kalkınmaya İlave Destek

- İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek

YENİ İSTİHDAMA ÜCRET DESTEĞİ (3 AY)

- 1 Şubat 2019 ile 30 Nisan 2019 arasında işe alınanlar için geçerli.

- 3 ay ücret desteğine karşılık işe alındıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etme zorunluluğu var.

- İşe alındıkları aydan önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı olmamak.

- 2018’de işyeri çalışan sayısının en düşük olduğu aydaki çalışan sayısına ilave olarak işe başlatılması gerekiyor.